Comissário europeu diz que vê 'sombra militar' por trás de Bolsonaro

Jair Bolsonaro Crédito: Tânia Rego | Agência Brasil

(UE), o francês Pierre Moscovici, abriu a primeira saia justa para Bruxelas em relação ao Brasil. Em declarações nesta manhã, o comissário para Assuntos Econômicos do bloco criticou a eleição de Jair Bolsonaro para Presidente e pediu que as lideranças no mundo acordem. O chefe da pasta de economia da União Europeia, o francês Pierre Moscovici, abriu a primeira saia justa para Bruxelas em relação ao Brasil. Em declarações nesta manhã, o comissário para Assuntos Econômicos do bloco criticou a eleição depara Presidente e pediu que as lideranças no mundo acordem.

Bolsonaro é evidentemente um populista de extrema direita, disse o ex-ministro francês em diferentes governos socialistas em declarações à TV do senado francês. Atrás dele, vemos a sombra dos militares que estiveram por um longo tempo no poder no Brasil, constituindo uma ditadura terrível, declarou.

Ele mesmo é um ex-militar e seu vice-presidente é um militar, destacou o comissário. É claro que é um sinal, insistiu o francês, um dos homens de maior influência hoje dentro do bloco europeu. Bolsonaro é o terceiro militar eleito pelo voto direto no País.

Moscovici será a contraparte da equipe econômica do Presidente eleito nas reuniões do G-20 e em outros fóruns internacionais.

A declaração de Moscovici levou a UE a se apressar em dar uma versão mais branda de sua avaliação sobre o novo governo brasileiro, insistindo que o comissário fala apenas por si mesmo e que o bloco, como um todo, não iria qualificar Bolsonaro. O Brasil é um parceiro importante e também nas negociações com o Mercosul, disse uma porta-voz da Comissão, Natasha Bertaud. A UE espera fortalecer a parceria com o novo governo, afirmou.

Evidentemente, respeitamos a escolha democrática do povo brasileiro. O Brasil é um país democrático com instituições sólidas e esperamos de todos os futuros presidentes do País que trabalhe para consolidar a democracia ao benefício do povo brasileiro Natasha Bertaud, porta-voz da Comissão

Questionada, a Comissão evitou fazer comparações entre Bolsonaro e líderes populistas que ganham terreno pelo continente. Não vamos no domínio dos sentimentos. Essa comparação não leva a nada, insistiu a porta-voz, que deixou claro que não iria dar seu sentimento sobre a vitória do candidato do PSL. Não vamos entrar no debate sobre como sentimos ou não sentimos. Essa é uma eleição democrática, pontuou, evitando o qualificar de populista.

'ME PERGUNTO: DEMOCRATA?', DIZ COMISSÁRIO

Moscovici ainda destacou que a vitória de Bolsonaro parece ser uma tendência mundial e que há uma perda de espaço democrático, inclusive na Europa. Esse é um fenômeno que está ligado talvez a uma fatiga democrática sobre a qual aqueles que tem a democracia no coração deveriam refletir e organizar um contra-ataque, alertou.

"Temos que refletir o que é a democracia e a liberdade", pediu. "Ela protege as minorias e impede a xenofobia", disse, dizendo que "teme" pelos brasileiros. Para ele, as primeiras "vítimas" no Brasil serão a imprensa, as minorias e independência da Justiça. "Quando eu vejo isso, eu me pergunto: democrata? sinceramente comprometido com as liberdades?", disse.

Para o comissário, dirigentes em todo o mundo devem acordar. Existe uma forma de fatiga com relação à crise que durou dez anos, alertou, numa referência ao colapso econômico de 2008. Elas não está mais, mas as sequelas são notadamente a desigualdade chocante, disse o comissário, que pede para que as desigualdades sejam tratadas.

Numa nota de imprensa enviada separadamente, a UE relembrou que o Brasil é um parceiro de muitos anos em assuntos bilaterais e multilaterais. Temos uma ampla agenda de cooperação em áreas como comércio, ciência, tecnologia, energia, clima e direitos humanos, indicou.