Comissário da União Europeia critica imagens 'vergonhosas' do Brasil

Bandeira da União Europeia: funcionário da organização, Paolo Gentiloni criticou o Brasil Crédito: Image Source/Folhapress

O ex-primeiro-ministro da Itália e atual comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, criticou neste sábado (2), em postagem no Twitter, o que chamou de "imagens vergonhosas" do Brasil em meio à pandemia.

"Vi imagens vergonhosas do #Brasil. Média da semana passada: 36.000 casos e 700 vítimas por dia pela pandemia", escreveu o funcionário da União Europeia.

Gentiloni não comentou nenhuma fato específico, mas a crítica dele vem em um momento em que a imprensa mundial exibe imagens de praias lotadas e festas clandestinas no país, enquanto os casos e mortes de Covid-19 aceleram.

O jornal italiano Corriere della Sera destacou, na última semana, a festa de réveillon em Mangaratiba (RJ) que teria a presença do jogador Neymar - que posteriormente negou participação na organização do evento, que teve mais de 500 convidados.

A agência Reuters reportou que, apesar das medidas de restrição mais drásticas, a cidade do Rio de Janeiro viu, no primeiro dia de 2021, bares, restaurantes e praias movimentados.