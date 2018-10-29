Comissão Europeia espera que Bolsonaro 'consolide a democracia'

Discurso do presidente eleito Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/ TV

(UE) a nível internacional, espera do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) um trabalho para "consolidar a democracia" no Brasil, declarou nesta segunda-feira uma porta-voz da instituição. A Comissão Europeia, órgão que representa a União Europeiaa nível internacional, espera do presidente eleito(PSL) um trabalho para "consolidar a democracia" no Brasil, declarou nesta segunda-feira uma porta-voz da instituição.

"O Brasil é um país democrático, com instituições sólidas, e nós esperando de qualquer futuro presidente do país que trabalhe para consolidar a democracia, para o bem do povo brasileiro", afirmou Natasha Bertaud, em reação à vitória de Bolsonaro com mais de 55% dos votos neste domingo.

A porta-voz da instituição frisou que o Brasil é um parceiro importante dos países da UE, que espera continuar a fortalecer a parceria com o novo governo.

Segundo a agência de notícias portuguesa "Lusa", Bertaud afirmou que o posicionamento oficial da UE será ainda emitido numa carta dirigida a Bolsonaro pelos presidentes da Comissão, Jean-Claude Juncker, e do Conselho Europeu, Donald Tusk. Líderes de outros países, como México, Chile e Argentina, já se manifestaram, parabenizando o presidente eleito.

Não quero antecipar o conteúdo de uma carta que ainda não foi assinada. Em termos gerais, o que posso dizer é que nós respeitamos a escolha democrática do povo brasileiro. Natasa Bertaud, porta-voz da Comissão Européia