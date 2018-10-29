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Declaração

Comissão Europeia espera que Bolsonaro 'consolide a democracia'

Uma porta-voz da UE disse que a instituição quer continuar a fortalecer a parceria com o novo governo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 13:40

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 13:40

Discurso do presidente eleito Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/ TV
A Comissão Europeia, órgão que representa a União Europeia (UE) a nível internacional, espera do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) um trabalho para "consolidar a democracia" no Brasil, declarou nesta segunda-feira uma porta-voz da instituição.
"O Brasil é um país democrático, com instituições sólidas, e nós esperando de qualquer futuro presidente do país que trabalhe para consolidar a democracia, para o bem do povo brasileiro", afirmou Natasha Bertaud, em reação à vitória de Bolsonaro com mais de 55% dos votos neste domingo.
A porta-voz da instituição frisou que o Brasil é um parceiro importante dos países da UE, que espera continuar a fortalecer a parceria com o novo governo.
Segundo a agência de notícias portuguesa "Lusa", Bertaud afirmou que o posicionamento oficial da UE será ainda emitido numa carta dirigida a Bolsonaro pelos presidentes da Comissão, Jean-Claude Juncker, e do Conselho Europeu, Donald Tusk. Líderes de outros países, como México, Chile e Argentina, já se manifestaram, parabenizando o presidente eleito.
Não quero antecipar o conteúdo de uma carta que ainda não foi assinada. Em termos gerais, o que posso dizer é que nós respeitamos a escolha democrática do povo brasileiro.
Natasa Bertaud, porta-voz da Comissão Européia
No discurso de vitória , Bolsonaro destacou que será "defensor da democracia, da Constituição e da liberdade". O militar leu as suas primeiras palavras como presidente eleito em rede nacional de televisão na noite deste domingo. No pronunciamento, prometeu focar nos direitos dos cidadãos, com corte de privilégios e "quebra de paradigmas". Pouco antes de ir à TV, ele fez transmissão ao vivo no Facebook, na qual prometeu governar " seguindo os ensinamentos de Deus ao lado da Constituição ".

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