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Vacina

Comissão do Congresso confirma audiência com Anvisa e Butantan nesta sexta

O presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, e o diretor do Butantan, Dimas Covas, foram chamados para falar sobre a suspensão dos testes

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 13:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 13:24
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal Crédito: Marcos Oliveira
A Comissão Mista da Covid-19 do Congresso Nacional confirmou a audiência pública com os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Instituto Butantan para esta sexta-feira (13), às 9h30. O presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, e o diretor do Butantan, Dimas Covas, foram chamados para falar sobre a suspensão dos testes de uma vacina contra o novo coronavírus. Os dois confirmaram participação por videoconferência, de acordo com a comissão.
A vacina, que teve os testes retomados na quarta-feira (12), é desenvolvida pelo instituto paulista em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Os parlamentares querem esclarecer os motivos da suspensão, determina pela Anvisa no início da semana, e questionar os diretores sobre suposta interferência política na decisão.
O episódio inaugurou mais um capítulo da disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). A Anvisa argumentou que a decisão foi técnica após evento não esperado envolvendo um voluntário - suicídio, conforme o Estadão apurou - e foi motivada pela falta de informações suficientes sobre o ocorrido. O Butantan, por sua vez, se disse surpreso com a suspensão alegando que o imprevisto não tem relação com a vacina.

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