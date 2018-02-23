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Crise de segurança

Comissão de vereadores é criada para colaborar em intervenção no Rio

Grupo pretende levar serviços públicos a comunidades e fiscalizar possíveis abusos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 21:34

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 21:34

Plenário da Câmara dos Deputados em Brasília Crédito: José Cruz/Agência Brasil
A Câmara Municipal do Rio de Janeiro criou uma Comissão Representativa, nesta quinta-feira (22), para acompanhar a intervenção do Governo Federal na Segurança Pública do Estado. A comissão será composta por 13 parlamentares e tem como objetivo colaborar com o plano de segurança, levando serviços públicos às comunidades e fiscalizando possíveis abusos. Nos próximos dias, os vereadores vão se reunir com o interventor, General Walter Souza Braga Netto, para saber como será o planejamento das ações.
A criação da comissão foi criada por iniciativa do vereador Carlo Caiado (DEM). Segundo ele, embora o tema segurança pública não seja atribuição constitucional do município, a Prefeitura do Rio precisa fazer a sua parte, principalmente na área social.
Precisamos entender como vai funcionar e esperamos resultados positivos como policiamento ostensivo nas ruas; reestruturação das forças policiais em todos os seus aspectos, criando mais condições de trabalho e integração entre as polícias Civil e Militar; planejamento e execução permanente de estratégias eficazes de combate à criminalidade e aplicação clara e transparente dos recursos da União, acrescentou ele.
A comissão é integrada pelos vereadores Carlo Caiado (DEM), Cláudio Castro (PHS), Dr. Jairinho (PMDB), Felipe Michel (PSDB), Fernando William (PDT), Jones Moura (PSD), Leandro Lyra (Novo), Luiz Carlos Ramos Filho (Podemos), Marcelino DAlmeida (PP), Marielle Franco (PSOL), Otoni de Paula (PSC), Rocal (PTB) e Thiago K. Ribeiro (PMDB).
COMISSÃO DE SENADORES VAI ACOMPANHAR INTERVENÇÃO
O Senado aprovou, na quarta-feira (21), um requerimento do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para a criação de uma comissão temporária para acompanhar a execução e os desdobramentos da intervenção federal no Rio. O parlamentar entregou o pedido ao Senado durante a sessão para a votação do decreto do presidente Michel Temer, na terça.
A comissão funcionará durante um ano, e será formada por três senadores titulares e três suplentes. Os membros serão indicados pelos partidos e a designação será definida pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE).

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