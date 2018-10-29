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Triângulo

Comemoração pela eleição de Bolsonaro lota rua em Vitória

Entre as cenas que chamavam a atenção estava a de uma família mãe, pai, filhas e um cachorro vestindo uma única camisa amarela e comemorando o resultado da eleição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 00:55

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 00:55

Eleitores de Bolsonaro comemoram Vitória no ES Crédito: Vitor Jubini
A região do Triângulo, em Vitória, foi tomada por uma multidão vestida de amarelo, em sua maioria, e bandeiras do Brasil, na noite deste domingo (28). Muitos jovens se reuniram no local para comemorar a vitória de Bolsonaro, assim como alguns casais acompanhados de seus filhos.
Entre as cenas que chamavam a atenção estava a de uma família  mãe, pai, filhas e um cachorro  vestindo uma única camisa amarela e comemorando o resultado da eleição. No triângulo também teve espaço para carros temáticos, como um que tinha cabeças de manequins e carregava a bandeira do Brasil.
Os carros que passavam pelo local não poupavam suas buzinas e quem estava dentro deles complementava a manifestação com buzinas, apitos e até megafones. Ainda no interior dos veículos, os ocupantes gritavam o nome de Bolsonaro e reproduziam com a mão o tradicional gesto que o presidente eleito fez durante sua campanha, o de uma arma.
Na rotatória do Triângulo, havia quem soltava foguetes e quem gritava conseguimos e agora sim. Já no meio da multidão, a conversa era sobre o fim da era petista na cadeira mais alta do poder executivo.
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