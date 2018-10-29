Comemoração pela eleição de Bolsonaro lota rua em Vitória

A região do, em, foi tomada por uma multidão vestida de amarelo, em sua maioria, e bandeiras do, na noite deste domingo (28). Muitos jovens se reuniram no local para comemorar a vitória de, assim como alguns casais acompanhados de seus filhos.

Entre as cenas que chamavam a atenção estava a de uma família  mãe, pai, filhas e um cachorro  vestindo uma única camisa amarela e comemorando o resultado da. No triângulo também teve espaço para carros temáticos, como um que tinha cabeças de manequins e carregava a bandeira do Brasil.

Os carros que passavam pelo local não poupavam suas buzinas e quem estava dentro deles complementava a manifestação com buzinas, apitos e até megafones. Ainda no interior dos veículos, os ocupantes gritavam o nome de Bolsonaro e reproduziam com a mão o tradicional gesto que o presidente eleito fez durante sua campanha, o de uma arma.