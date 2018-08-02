Começa convenção do MDB para oficializar candidatura à Presidência

Henrique Meirelles Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A 67 dias da eleição, o MDB oficializará nesta quinta-feira, 2, a candidatura do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles à Presidência da República sem ter fechado qualquer aliança. Até agora, tudo indica que o MDB, à frente do Palácio do Planalto desde o impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff (PT), em 2016, irá sozinho para a disputa, com chapa pura e um candidato que tentará associar sua imagem à do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Operação Lava Jato.

Após votar na convenção, o presidente do MDB, senador Romero Jucá (RR), confirmou que a indicação do vice de Meirelles não está fechada. "Vamos delegar à Executiva Nacional do partido a aprovação do vice, nos próximos dias", afirmou Jucá.

Estacionado em 1% das intenções de voto, Meirelles está à procura de uma mulher para compor a chapa. Não sem motivo: elas representam 52% do eleitorado nacional e são responsáveis pela maioria dos votos em branco e nulos declarados atualmente em pesquisas.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) chegou à convenção anunciando que será o porta-voz dos emedebistas contrários à candidatura de Meirelles. "Não podemos homologar uma candidatura que só serve para atrair a rejeição universal do Temer", disse Renan, em uma referência ao presidente Michel Temer, que conta com alto índice de impopularidade.

"Não dá para condenar ninguém a apoiar Meirelles. Isso é um mico e não podemos pagar esse preço", emendou o senador. Aliado do PT em Alagoas, Renan pedirá que o partido fique livre na campanha, deixando os diretórios estaduais fazerem os arranjos políticos que julgarem mais convenientes. regiões.

Meirelles vai se apresentar aos correligionários como um gestor de resultados, um homem capaz de promover a transformação do País. Ele é um outsider na política, um radical de centro, comparou Jucá.

Em uma convenção com ares de superprodução, com custo estimado em R$ 2 milhões, Meirelles ocupará um palco que lembra uma arena e dirá que não se omitiu quando foi chamado para enfrentar a crise econômica tanto no governo Temer como nos dois mandatos de Lula, época em que comandou o Banco Central. Logo na entrada do Centro Internacional de Convenções do Brasil, onde está sendo realizado o encontro, um painel mostra a silhueta de Ulysses Guimarães -- ícone do MDB -- ao lado de uma foto de Meirelles, dando a ideia de continuidade.

Com a estratégia apoiada no slogan Chama o Meirelles, o ex-comandante da economia dará uma estocada nos adversários, a quem classifica ironicamente como salvadores da pátria. Em seu discurso, Meirelles atacará os extremos, repetindo o bordão contido na Carta Aberta à Nação, divulgada pelo MDB, de que o Brasil não quer ir nem para a direita nem para a esquerda.

Pelas contas da cúpula do MDB, o nome do ex-ministro será chancelado com aproximadamente 75% dos 598 votos. "Discordar é democrático, mas a grande maioria do partido quer candidatura própria", insistiu Jucá.

Embora Temer vá aparecer hoje ao lado de Meirelles, toda a campanha está sendo montada para que ele fique bem distante do palanque. Pesquisas em poder do MDB e do Palácio do Planalto indicam que a rejeição do presidente -- hoje na casa dos 82% -- contamina não apenas a candidatura de Meirelles como quem dele se aproximar.

É por esse motivo que o ex-ministro tenta se aproveitar da passagem pelo governo Lula para obter apoio. Nas redes sociais, ele divulgou recentemente um vídeo no qual o ex-presidente o elogia. Sou um homem que tenho muito respeito pelo Meirelles e devo a esse companheiro a estabilidade econômica e o respeito que o Brasil tem hoje no mundo, afirmou Lula.

Apesar de ser uma espécie de fiador da governabilidade desde a redemocratização, o MDB não apresenta candidato próprio à Presidência há 24 anos, mas três vices já ocuparam o cargo. Antes de Temer, que assumiu o Planalto após o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, o partido comandou o País com José Sarney (1985 a 1990) e com Itamar Franco (1992 a 1994), que retornou ao entãoPMDB depois da queda de Fernando Collor.

Imagem de Meirelles é projetada sobre Ulysses Guimarães

Os marqueteiros do MDB montaram um painel com a projeção da foto do economista sobre a silhueta de Ulysses Guimarães (morto em 1992), parlamentar histórico do partido e opositor da didatura militar. A montagem que junta a sombra projetada de Meirelles à de Ulysses, dando uma ideia de continuidade, foi instalada num painel na entrada do auditório.