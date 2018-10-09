Com verbas significativas para campanha, caciques partidários não emplacam

"Caciques", dirigentes partidários velhos conhecidos dos eleitores capixabas, conseguiram obter verbas significativas para realizar campanha basicamente recursos dos fundos públicos. Isso não foi, no entanto, suficiente para garantir a eleição deles.
Alguns até foram bem votados, mas não emplacaram, uma vez que o sistema de eleição proporcional ainda considera não apenas o desempenho individual dos candidatos, mas também o da respectiva coligação.
Lelo Coimbra, deputado federal, presidente do MDB estadual e líder da maioria do governo Temer, obteve 52.765 votos e arrecadou R$ 2.200.950,0. Isso equivale a R$ 41,71 por voto. Lelo não foi reeleito.
O vice-governador César Colnago (PSDB) tentou, sem sucesso, chegar à Câmara. Ele foi a escolha de 34.187 eleitores e arrecadou R$ 1.217.700,00: R$ 35,62 por voto.
Tentando a reeleição, Marcus Vicente, presidente do PP no Espírito Santo, obteve 44.283 votos e contou com uma receita de R$ 997.276,02 na campanha: R$ 22,50 por voto. Ele não foi reeleito.
Já Neucimar Fraga (PSD) obteve 53.787 votos e arrecadou R$ 833.159,00: R$ 15,49 por voto. Mas também não conquistou uma vaga.
PARCIAL
Os dados da prestação de contas da campanha estão disponíveis no site DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral. Os candidatos ainda podem atualizar as informações sobre despesas. Por isso, essa relação entre dinheiro arrecadado e votos de cada um não é definitiva.