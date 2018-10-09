Com verbas significativas para campanha, caciques partidários não emplacam

Lelo Coimbra (MDB), deputado federal, não foi reeleito Crédito: Gazeta Online

"Caciques", dirigentes partidários velhos conhecidos dos eleitores capixabas, conseguiram obter verbas significativas para realizar campanha  basicamente recursos dos fundos públicos. Isso não foi, no entanto, suficiente para garantir a eleição deles.

Alguns até foram bem votados, mas não emplacaram, uma vez que o sistema de eleição proporcional ainda considera não apenas o desempenho individual dos candidatos, mas também o da respectiva coligação.

Lelo Coimbra, deputado federal, presidente do MDB estadual e líder da maioria do governo Temer, obteve 52.765 votos e arrecadou R$ 2.200.950,0. Isso equivale a R$ 41,71 por voto. Lelo não foi reeleito.

O vice-governador César Colnago não foi eleito deputado Crédito: Gazeta Online

O vice-governador César Colnago (PSDB) tentou, sem sucesso, chegar à Câmara. Ele foi a escolha de 34.187 eleitores e arrecadou R$ 1.217.700,00: R$ 35,62 por voto.

Tentando a reeleição, Marcus Vicente, presidente do PP no Espírito Santo, obteve 44.283 votos e contou com uma receita de R$ 997.276,02 na campanha: R$ 22,50 por voto. Ele não foi reeleito.

Neucimar Fraga não foi eleito Crédito: Ricardo Medeiros

Já Neucimar Fraga (PSD) obteve 53.787 votos e arrecadou R$ 833.159,00: R$ 15,49 por voto. Mas também não conquistou uma vaga.

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