Com reabertura gradual, Rio autoriza retorno de hotéis, construções e futebol

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação

Prefeitura do Rio de Janeiro colocou em execução a segunda etapa do processo de reabertura do comércio, serviços e lazer na cidade. A partir de hoje, estão autorizadas a retomada de atividades em hotéis, serviços de construção, centros de treinamento esportivo e consultórios de odontologia.

Com a Fase 2 - de um total de seis previstas na reabertura gradual da cidade -, a movimentação nas ruas do Rio era intensa. Bairros como o de Copacabana, na zona sul, apresentaram grande circulação de pessoas e veículos. Algumas obras que estavam paradas desde o início da pandemia foram recomeçadas.

Previstos para reabrirem apenas hoje, os shoppings da cidade estão em funcionamento desde a quinta-feira passada, 11, por determinação do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos). O funcionamento, no entanto, é com horário reduzido e regras de ocupação.

Pelo decreto em vigor, o comércio em geral nas ruas da cidade deve permanecer fechado - exceção são as lojas de decoração, de móveis e concessionárias de veículos. Apesar disso, muitos estabelecimentos têm funcionado há semanas. Bares, restaurantes e lanchonetes só podem funcionar por serviço de entrega, drive-thru ou para retirada.