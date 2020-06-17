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'Novo normal'

Com reabertura gradual, Rio autoriza retorno de hotéis, construções e futebol

Previstos para reabrirem apenas hoje, os shoppings da cidade estão em funcionamento desde a quinta passada (11) por determinação do prefeito Marcelo Crivella
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 16:23

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 16:23

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação
Prefeitura do Rio de Janeiro colocou em execução a segunda etapa do processo de reabertura do comércio, serviços e lazer na cidade. A partir de hoje, estão autorizadas a retomada de atividades em hotéis, serviços de construção, centros de treinamento esportivo e consultórios de odontologia.
Com a Fase 2 - de um total de seis previstas na reabertura gradual da cidade -, a movimentação nas ruas do Rio era intensa. Bairros como o de Copacabana, na zona sul, apresentaram grande circulação de pessoas e veículos. Algumas obras que estavam paradas desde o início da pandemia foram recomeçadas.
Previstos para reabrirem apenas hoje, os shoppings da cidade estão em funcionamento desde a quinta-feira passada, 11, por determinação do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos). O funcionamento, no entanto, é com horário reduzido e regras de ocupação.
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Pelo decreto em vigor, o comércio em geral nas ruas da cidade deve permanecer fechado - exceção são as lojas de decoração, de móveis e concessionárias de veículos. Apesar disso, muitos estabelecimentos têm funcionado há semanas. Bares, restaurantes e lanchonetes só podem funcionar por serviço de entrega, drive-thru ou para retirada.
O retorno dos jogos de futebol do Campeonato Carioca está permitido. Tanto que a Federação de Futebol do Rio (Ferj) se apressou e marcou o duelo do Flamengo contra o Bangu já para esta quinta-feira, no Maracanã.

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