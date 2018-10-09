Com R$ 2,3 milhões arrecadados, cada voto de Lauriete 'custou' R$ 44

Entre os deputados federais eleitos, o voto que saiu mais "caro" foi o da cantora gospel e ex-parlamentar Lauriete (PR). De acordo com dados do DivulgaCandContas, ela arrecadou R$ 2.312.720,00, tudo vindo do fundo eleitoral e do fundo partidário, para fazer campanha. Como obteve 51.983 votos, a média é de R$ 44,49 por voto. Em seguida aparece a deputada reeleita Norma Ayub (DEM), com R$ 1.664.820,00 em receitas, também tudo dos fundos destinados à campanha, e 57.156 votos, o que resulta em R$ 29,13 por voto.
O candidato mais votado, o deputado estadual Amaro Neto (PRB), teve R$ 1.451.448,00 em receitas (a maior parte de fundo eleitoral e fundo partidário) e 181.813 votos. Isso corresponde a R$ 7,98 por voto.
O segundo mais votado para a Câmara, Felipe Rigoni (PSB) foi o preferido de 84.405 eleitores e contou com R$ 815.931,71 em receitas: R$ 9,67 por voto.
Já o voto mais "barato" foi o destinado à médica Soraya Manato (PSL). Com arrecadação de R$ 255.636,65, ela alcançou 57.741 votos: R$ 4,43 por cada um.
PARCIAL
Os dados da prestação de contas da campanha estão disponíveis no site DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os candidatos ainda podem atualizar as informações sobre despesas. Por isso, essa relação entre dinheiro arrecadado e votos de cada um não é definitiva.