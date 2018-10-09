Com R$ 2,3 milhões arrecadados, cada voto de Lauriete 'custou' R$ 44

Lauriete Rodrigues vai retornar à Câmara dos Deputados Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Entre os deputados federais eleitos, o voto que saiu mais "caro" foi o da cantora gospel e ex-parlamentar Lauriete (PR). De acordo com dados do DivulgaCandContas, ela arrecadou R$ 2.312.720,00, tudo vindo do fundo eleitoral e do fundo partidário, para fazer campanha. Como obteve 51.983 votos, a média é de R$ 44,49 por voto. Em seguida aparece a deputada reeleita Norma Ayub (DEM), com R$ 1.664.820,00 em receitas, também tudo dos fundos destinados à campanha, e 57.156 votos, o que resulta em R$ 29,13 por voto.

O candidato mais votado, o deputado estadual Amaro Neto (PRB), teve R$ 1.451.448,00 em receitas (a maior parte de fundo eleitoral e fundo partidário) e 181.813 votos. Isso corresponde a R$ 7,98 por voto.

O segundo mais votado para a Câmara, Felipe Rigoni (PSB) foi o preferido de 84.405 eleitores e contou com R$ 815.931,71 em receitas: R$ 9,67 por voto.

Já o voto mais "barato" foi o destinado à médica Soraya Manato (PSL). Com arrecadação de R$ 255.636,65, ela alcançou 57.741 votos: R$ 4,43 por cada um.

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