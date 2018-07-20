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Vai tentar a reeleição

Com PSB flertando com Magno e Ferraço, Majeski desiste de Senado

Deputado estadual anunciou nesta sexta-feira que não disputará mais a vaga nestas eleições. Em nota, ele diz que vai tentar a reeleição na Assembleia Legislativa

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 15:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 15:55
Sergio Majeski durante sessão no Plenário da Assembleia Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales
O deputado estadual Sergio Majeski (PSB) anunciou na manhã desta sexta-feira (20) que não vai mais disputar uma vaga no Senado nestas eleições. O parlamentar disse que apresentou os motivos de sua desistência na quinta-feira (19) ao pré-candidato ao governo do Estado Renato Casagrande (PSB). Majeski afirma ainda, em nota, que tentará a reeleição a deputado estadual.
Na quinta-feira, em entrevista à coluna Vitor Vogas, Casagrande sinalizou que quer contar com o apoio dos senadores Magno Malta (PR) e Ricardo Ferraço (PSDB) em seu palanque. Os dois iriam concorrer com o candidato próprio do partido, que até ontem era Sergio Majeski. Caso os dois embarcassem na chapa do PSB, o partido viveria um dilema, já que cada chapa pode ter até dois candidatos para o Senado  duas das três cadeiras no Legislativo federal estarão em disputa este ano.
"Majeski terá sempre meu respeito e meu apoio no caminho que decidir seguir", disse Casagrande, na quinta.
Em sua nota, o deputado estadual disse que "as movimentações partidárias dos últimos dias apontam para uma direção que não pretende seguir". O socialista ainda reitera seu apoio à candidatura do ex-governador.
"Retiro minha pré-candidatura ao Senado, deixando a Executiva Estadual do PSB mais à vontade para as possíveis articulações político-eleitorais. Meu trabalho e minha recente caminhada na política reforçam minha coerência com o que acredito, prego e realizo no dia a dia. Não abro mão dos princípios que me norteiam, seja como deputado estadual, seja como cidadão", escreveu.
Em entrevistas anteriores, o deputado disse que não seria rifado e que "se rifaria" caso Magno viesse como candidato em sua chapa.
Na última pesquisa do Instituto Futura, publicada na última quarta-feira (18) pelo Gazeta Online, Majeski aparecia em 5º lugar, com 8,5% das intenções de voto dos entrevistados.
SOCIALISTAS
O presidente do PSB, Luiz Carlos Ciciliotti, disse que Majeski é um quadro importante do partido, mas seria melhor que ele disputasse ao Senado em melhores condições de competitividade. O dirigente também ponderou que "outros pré-candidatos ao Senado estão chegando para conversar", em referência à possibilidade de aproximação do partido com o PSDB, que tem Ricardo Ferraço como pré-candidato à reeleição ao Senado.
"A candidatura majoritária tem que ter todo um ambiente para se viabilizar. Ele vinha fazendo um trabalho nesse sentido, mas evidentemente há uma conjuntura. Outros partidos com pré-candidatos ao Senado estão chegando pra conversar.  Majeski faz um trabalho magnífico como deputado. Nada como dar continuidade", disse Ciciliotti.
VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA
Agradeço a todos que acreditaram e motivaram minha pré-candidatura ao Senado Federal. Como cidadão e professor, sempre acreditei que a política fosse um instrumento de promoção da dignidade das pessoas. No exercício do mandato de deputado estadual, busco pautar minha atuação com base nessa crença, lutando e me dedicando em todo momento às questões que sejam do interesse da sociedade.
As movimentações partidárias dos últimos dias criaram a possibilidade de novos arranjos que apontam para uma direção que não pretendo caminhar. Assim sendo, retiro minha pré-candidatura ao Senado, deixando a Executiva Estadual do PSB mais à vontade para as possíveis articulações político-eleitorais, permanecendo sempre à disposição para discussão e elaboração de projetos e políticas públicas do mais elevado interesse da sociedade capixaba.
Meu trabalho e minha recente caminhada na política reforçam minha coerência com o que acredito, prego e realizo no dia a dia. Não abro mão dos princípios que me norteiam, seja como deputado estadual, seja como cidadão.
Reafirmo meu apoio à pré-candidatura de Renato Casagrande ao Governo do Estado.
Há muito trabalho para ser feito aqui no Estado e na Assembleia Legislativa. Então, com muita energia, determinação e transparência, sou pré-candidato à reeleição a deputado estadual.
Sergio Majeski
Deputado estadual - PSB

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