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Definições partidárias

Com presença de Rose, PMN lança candidatos à Câmara e à Assembleia

O partido é aliado da senadora, tendo inclusive assinado documento em apoio à pré-candidatura da representante do Podemos ao Palácio Anchieta

Publicado em 05 de Agosto de 2018 às 16:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2018 às 16:04
Neucimar Fraga, a senadora Rose de Freitas e a deputada estadual Janete de Sá em convenção do PMN Crédito: PMN/Divulgação
Em convenção realizada no plenário Dirceu Cardoso da Assembleia Legislativa na manhã deste domingo, que contou com a presença de Rose de Freitas, pré-candidata do Podemos ao governo do Estado, o Partido da Mobilização Nacional (PMN) homologou a candidatura de quatro candidatos a deputado federal e 18 candidatos a deputado estadual.
O partido é aliado da senadora, tendo inclusive assinado documento em apoio à pré-candidatura da representante do Podemos ao Palácio Anchieta.
"Para essas eleições, o PMN vem disposto a aumentar sua representatividade na Assembleia e na Câmara Federal", declarou a presidente da legenda, deputada estadual Janete de Sá, que também pretende concorrer à reeleição na Assembleia Legislativa.
O deputado federal e presidente estadual do MDB, Lelo Coimbra, e o presidente estadual do PSD, Neucimar Fraga também estiveram na convenção.

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