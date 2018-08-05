Com presença de Rose, PMN lança candidatos à Câmara e à Assembleia

Neucimar Fraga, a senadora Rose de Freitas e a deputada estadual Janete de Sá em convenção do PMN Crédito: PMN/Divulgação

Em convenção realizada no plenário Dirceu Cardoso da Assembleia Legislativa na manhã deste domingo, que contou com a presença de Rose de Freitas, pré-candidata do Podemos ao governo do Estado, o Partido da Mobilização Nacional (PMN) homologou a candidatura de quatro candidatos a deputado federal e 18 candidatos a deputado estadual.

O partido é aliado da senadora, tendo inclusive assinado documento em apoio à pré-candidatura da representante do Podemos ao Palácio Anchieta.

"Para essas eleições, o PMN vem disposto a aumentar sua representatividade na Assembleia e na Câmara Federal", declarou a presidente da legenda, deputada estadual Janete de Sá, que também pretende concorrer à reeleição na Assembleia Legislativa.