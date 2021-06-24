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Loteria

Com prêmio de R$ 190 milhões, sorteio da Quina de São João será no sábado (26)

Se não houver acertadores dos cinco números, o prêmio principal será dividido entre os acertadores da segunda faixa (quadra) e assim por diante

Publicado em 

24 jun 2021 às 09:09

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 09:09

Aposta de Vila Velha acertou os cinco números da Quina e embolsou mais de R$ 5 milhões
Na quina, o apostador marca de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis Crédito: Divulgação/Caixa
As apostas do concurso especial da Quina de São João podem ser feitas até sábado (26). O sorteio do concurso 5.590 da Quina ocorrerá às 20h e a estimativa de prêmio é de R$ 190 milhões.
Segundo a Caixa, este será o maior prêmio já sorteado pela Quina. A Quina de São João de 2020 pagou R$ 152,5 milhões para cinco apostas. Naquele sorteio, todas as apostas vencedoras foram bolões.
Nos concursos especiais da Caixa, o prêmio não acumula, como ocorre tradicionalmente. Se não houver acertadores dos cinco números, o prêmio principal será dividido entre os acertadores da segunda faixa (quadra) e assim por diante.
As apostas podem ser feitas em volantes específicos da Quina de São João, que estão disponíveis nas lotéricas, e no portal Loterias Caixa, onde é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 15 apostas para o concurso 5.590, bem como mais seis combos contendo apostas de outras modalidades além do concurso especial.
Na quina, o apostador marca de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Ganham prêmios quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. A aposta simples, com cinco números, custa R$ 2.
Com informações da Agência Brasil

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