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Eleições

Com popularidade baixa, Temer diz que foi aconselhado a 'sair mais'

Presidente inaugurou hospital no interior de São Paulo que tem ala com o nome dele

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 19:26
Michel Temer, presidente da República Crédito: Alan Santos
Enquanto articula sua candidatura à Presidência e tenta lidar com a baixa popularidade, o presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira (3) que foi aconselhado por deputados próximos a sair mais do gabinete e viajar pelo Brasil. Temer fez uma defesa de seu governo durante inauguração de um hospital que terá uma ala com seu nome em Barretos, no interior de São Paulo.
"Disseram que eu fico muito no gabinete, que preciso sair mais, viajar mais. Esse diálogo com a sociedade é importante porque nos revigora", afirmou Temer durante o seu discurso na solenidade de inauguração do hospital Notre Dame.
A unidade é mantida pela Fundação PIO XII, responsável pelo Hospital de Câncer de Barretos (atualmente denominado Hospital do Amor). O centro de diagnóstico por imagem de uma das alas do hospital receberá o nome "Michel Temer".
O discurso contou com um tom de defesa de sua eventual candidatura, com um breve balanço de sua trajetória de governo, que completa dois anos no dia 12 de maio.
"Dizem que a história vai reconhecer o meu governo, mas se não reconhecer, o hospital já fez esse reconhecimento. Fizemos mais em dois anos do que muitos não fizeram em vários anos", disse Temer, sem citar nomes de seus antecessores na presidência.
A exemplo do discurso realizado em uma feira de agronegócios, em Ribeirão Preto (SP), onde esteve antes da visita em Barretos (SP), o presidente reforçou a mensagem de que os empresários confiam em seu governo.
"Ousamos fazer e isso gera uma parcela contestatória. No entanto, os investidores confiam no país. O presidente do Banco do Brasil me informou que as vendas de máquinas Agrishow, em Ribeirão Preto, que termina amanhã já supera R$ 1 bilhão. Ninguém investe se não tiver confiança no Brasil. Em encontros internacionais, os empresários me perguntam como reduzimos a inflação para cerca de 2% ao ano", afirmou Temer.
Já em tom de discurso de campanha, o presidente aproveitou a ocasião para fazer promessas na área de saúde. Quanto mais solicitado para a área (saúde), mais pretendo fazer, disse.
Antes da solenidade de homenagem no hospital Notre Dame, o presidente Michel Temer visitou as instalações da Santa Casa e o Instituto de Treinamento em Técnicas Minimamente Invasivas e Cirurgia Robótica (IRCAD) América Latina, além do projeto Casa Ronald McDonald, do Hospital de Amor.
Nos locais visitados em Barretos, o presidente Michel Temer evitou conversar com a imprensa. Nesta quinta-feira, a sua filha Maristela Temer prestou depoimento à Policia Federal em razão do inquérito da Operação Skala, que apura se a reforma da casa dela foi paga em dinheiro pelo coronel reformado da PM João Batista Filho.

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