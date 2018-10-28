Com parabéns para Lula, ato pró-Haddad vai da cautela à esperança

Manifestação pró-Haddad neste sábado (27) em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Jair Bolsonaro Fernando Haddad A última manifestação contra o presidenciável(PSL) e a favor deem Vitória, na tarde deste sábado (27), reuniu manifestantes esperançosos, mas também cautelosos com o resultado que sairá das urnas neste domingo, quando os brasileiros elegerão o próximo presidente da República.

Os discursos e os cartazes foram focados nos pedidos de votos a Haddad e ao #EleNão, movimentou que ganhou as redes sociais e as ruas contra o candidato do PSL.

Além dos discursos que demonstravam confiança na virada de Haddad sobre Bolsonaro, havia também aqueles que ali estavam para manifestar, desde já, oposição ao capitão reformado. Entre eles, o administrador Evandro Bernardini, de 24 anos, para quem a "vontade de lutar" foi o mais marcante da manifestação.

"Estamos aqui pela vontade de lutar. Se não der certo (Haddad não vencer), estou feliz por ter lutado", afirmou o jovem, que lamenta o fato de muitos eleitores mal terem se interessado pelas propostas dos candidatos e se baseado em notícias falsas nas redes sociais.

André Angelo, 21 anos, não votou em Haddad no primeiro turno e se diz um opositor do PT. Mas na votação definitiva não vai votar em Bolsonaro. "Contra a corrupção a gente luta, contra o autoritarismo não tem como lutar", disse, antes de emendar: "não estou aqui por um candidato, estou aqui para me opor a algo que todos se opõem. Pelo menos fizemos algo, essa é nossa responsabilidade", declarou.

Não faltaram, por outro lado, manifestantes altamente confiantes em uma virada marcante. Prova disso foi quando um dos participantes do ato anunciou, no trio elétrico, que "saiu a pesquisa e estamos empatados". Foi uma grande comemoração. Tratava-se de um levantamento publicado por um site pró-PT e financiada coletivamente por simpatizantes.

A concentração do protesto ocorreu na Praça do Papa, a partir das 14 horas. Por volta das 16h40, um policial militar estimou em 500 pessoas o total de presentes. Em seguida, o grupo saiu em passeata até o monumento Vitória 360º, na Enseada do Suá. Novas pessoas aderiram à manifestação no percurso. As autoridades não emitiram estimativas oficiais de adesão.

A reportagem abordou três pessoas da organização em diferentes momentos do protesto. Todas disseram que não haverá estimativa do movimento.

Durante a passeata, os manifestantes cantaram parabéns para o ex-presidente Lula, que completa 73 anos neste sábado. Ele está preso em Curitiba desde abril e cumpre pena por corrupção e lavagem de dinheiro.

Enquanto o grupo passava pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, motoristas buzinaram em apoio. Nos prédios da região, muitos moradores surgiram com camisas amarelas e fazendo sinais com as mãos associando os manifestantes à corrupção.

VIRAR VOTOS

Líderes petistas participaram do ato, como o presidente do partido no Estado, João Coser, a deputada estadual eleita Iriny Lopes e o deputado federal Helder Salomão. Segundo eles, levantamentos internos mostram uma tendência de virada da campanha de Haddad.

"O nosso sentimento é de vitória. Mas é algo para além dos sentimentos. Temos estudado as pesquisas", afirmou Iriny, para quem as fake news foram o fato que mais pesou negativamente sobre a campanha de Haddad. "Foi parte de um processo de desconstrução científica, está criando medo. O eleitor não está se entregando a um projeto. Está amedrontado", disse.

Candidata ao governo do Estado pelo PT este ano, Jackeline Rocha admitiu que "não é uma eleição fácil", mas acredita que "o povo sempre refutou ameaças e que fará a defesa da democracia". Para ela, as palavras e ações de Bolsonaro "vão na contramão da democracia" e representam "ameaça aos direitos".

O medo e as "ameaças à democracia" foram lembrados pelos manifestantes nos discursos e nos cartazes exibidos. "A democracia está em jogo, não são elucubrações, são ameaças ditas por ele próprio. Tenho medo que meus filhos, que os jovens vivam em um país que não respeita a democracia", afirmou a assistente social Lila Bortolini.