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Paralização

Com intervenção no Rio, 149 PECs terão tramitação parada neste ano

No Senado, entre as propostas que estão prontas para ir a votação estão medidas até para a área de segurança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2018 às 12:18

Publicado em 17 de Fevereiro de 2018 às 12:18

Congresso Nacional em Brasília Crédito: Pedro França/AE/Arquivo
O decreto que autoriza a intervenção na Segurança Pública do Rio de Janeiro terá efeito também na pauta do Congresso. Além da reforma da Previdência, a medida paralisa a tramitação de ao menos 149 Propostas de Emendas à Constituição (PECs) no Congresso, entre elas a que restringe o foro privilegiado. Na Câmara, estão em tramitação 57 PECs.
Para 23 delas os partidos nem indicaram os membros para participar da comissão especial que discutirá o tema. Esse é o caso da PEC do Foro, que já foi aprovada no Senado, mas emperrou na Casa.
No Senado, entre as propostas que estão prontas para ir a votação estão medidas até para a área de segurança. Uma delas é a que proíbe o contingenciamento de verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública.
Ela já passou pela primeira discussão, chegou a ser incluída na ordem do dia, mas teve apreciação adiada para a próxima terça-feira (20). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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