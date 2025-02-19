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Em São Luís

Com greve de ônibus, prefeitura no Maranhão vai bancar corridas por aplicativo

Câmara de Vereadores aprova projeto de lei do prefeito Eduardo Braide (PSD) que prevê uso de parte do subsídio das empresas para financiar medida

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 07:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 fev 2025 às 07:07
A Câmara de Vereadores de São Luís (MA) aprovou, em caráter de urgência, um projeto de lei do prefeito Eduardo Braide (PSD) para que o município arque com corridas por aplicativo e faça uma licitação para contratar novas empresas de ônibus. A greve dos rodoviários está no segundo dia e afeta cerca de 700 mil pessoas.
Havia um contrato firmado em 2016 com as empresas, previsto para durar 20 anos, mas a tendência é que seja revogado. Reunião no TRT (Tribunal Regional do Trabalho) para conciliação foi iniciada às 9h, mas suspensa e deve ser retomada ainda nesta terça (18). A expectativa é que uma nova proposta seja apresentada para o retorno dos serviços.
Greve de rodoviários em São Luís, no Maranhão
Greve de rodoviários em São Luís, no Maranhão Crédito: Reprodução/TV Mirante
Questionado, o Sttrema (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Maranhão) disse que ainda não foi informado oficialmente sobre a aprovação do projeto de lei.
A prefeitura também não explicou como será feito o pagamento das corridas por aplicativo para a população, mas, por meio de nota, disse o procedimento para operacionalizar esse pagamento seria iniciado logo após a aprovação do projeto de lei.
A ideia é que o pagamento dure enquanto os ônibus não voltarem a circular. O dinheiro utilizado para essa finalidade será descontado do pagamento do subsídio que é repassado às empresas de ônibus. De acordo com a prefeitura, somente em 2024, foram repassados R$ 89 milhões como subsídio para que os serviços disponibilizados à população fossem melhorados.
A greve foi iniciada nas primeiras horas desta segunda-feira (17). Entre as reivindicações do Sttrema, protocoladas no dia 21 de novembro de 2024, estão: ticket de alimentação para motorista que trabalha junto com cobrador por R$ 1.300, ticket de alimentação para motorista que também atua como cobrador por R$ 1.500, reajuste de 15% de salário para motorista que trabalha junto com cobrador e de 25% para os que atuam sem cobrador, inclusão de dois dependentes no plano de saúde e odontológico, além de seguro ao motorista em caso de falecimento.
Participam da audiência de conciliação o Sttrema, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís, a prefeitura, a SMTT (Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de São Luís), a MOB (Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos) e o MPT (Ministério Público do Trabalho).

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