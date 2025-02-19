Com greve de ônibus, prefeitura no Maranhão vai bancar corridas por aplicativo

A Câmara de Vereadores de São Luís (MA) aprovou, em caráter de urgência, um projeto de lei do prefeito Eduardo Braide (PSD) para que o município arque com corridas por aplicativo e faça uma licitação para contratar novas empresas de ônibus. A greve dos rodoviários está no segundo dia e afeta cerca de 700 mil pessoas.

Havia um contrato firmado em 2016 com as empresas, previsto para durar 20 anos, mas a tendência é que seja revogado. Reunião no TRT (Tribunal Regional do Trabalho) para conciliação foi iniciada às 9h, mas suspensa e deve ser retomada ainda nesta terça (18). A expectativa é que uma nova proposta seja apresentada para o retorno dos serviços.

Greve de rodoviários em São Luís, no Maranhão Crédito: Reprodução/TV Mirante

Questionado, o Sttrema (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Maranhão) disse que ainda não foi informado oficialmente sobre a aprovação do projeto de lei.

A prefeitura também não explicou como será feito o pagamento das corridas por aplicativo para a população, mas, por meio de nota, disse o procedimento para operacionalizar esse pagamento seria iniciado logo após a aprovação do projeto de lei.

A ideia é que o pagamento dure enquanto os ônibus não voltarem a circular. O dinheiro utilizado para essa finalidade será descontado do pagamento do subsídio que é repassado às empresas de ônibus. De acordo com a prefeitura, somente em 2024, foram repassados R$ 89 milhões como subsídio para que os serviços disponibilizados à população fossem melhorados.

A greve foi iniciada nas primeiras horas desta segunda-feira (17). Entre as reivindicações do Sttrema, protocoladas no dia 21 de novembro de 2024, estão: ticket de alimentação para motorista que trabalha junto com cobrador por R$ 1.300, ticket de alimentação para motorista que também atua como cobrador por R$ 1.500, reajuste de 15% de salário para motorista que trabalha junto com cobrador e de 25% para os que atuam sem cobrador, inclusão de dois dependentes no plano de saúde e odontológico, além de seguro ao motorista em caso de falecimento.