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Com general, Bolsonaro vai ao Araguaia

Presidenciável do PSL visita nesta quinta-feira, 12, região no Pará marcada por repressão militar nos anos 1970
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 10:49

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 10:49

Deputado Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil
O pré-candidato do PSL ao Palácio do Planalto nas eleições 2018, deputado Jair Bolsonaro, fará nesta quinta-feira, 12, um périplo por Marabá, no sudeste paraense, cidade marcada pela repressão militar à Guerrilha do Araguaia, nos anos 1970, que deixou dezenas de mortos de ambos os lados, além de desaparecidos.
Décadas depois da atuação das tropas, a região continua marcada por conflitos  ocupa a 11.ª posição no ranking do Atlas da Violência, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública  e ainda tem forte presença das Forças Armadas.
Na agenda do pré-candidato, o principal ponto será uma visita à sede da 23.ª Brigada de Infantaria do Exército, com a participação de todos os comandantes dos quartéis de Marabá.
Ao lado de Bolsonaro estará um dos ex-comandantes militares da Amazônia, o general da reserva Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Cotado para vice na chapa do presidenciável, o general disse que o passado da guerrilha está superado e não tem conexão com o presente. É uma viagem sentimental, afirmou.
O general Heleno lembrou que foi da brigada de Marabá que saiu um contingente importante para atuar na missão das Nações Unidas no Haiti, comandada por ele em 2004 e 2005.
Ele reconheceu que a área não é rota de narcotráfico nem região de fronteira para manter uma grande presença do Exército, mas é emblemática por sua complexidade. É uma região enorme no coração da Amazônia Oriental, de grandes problemas internos, de desmatamento, de conflitos sociais e atuação de movimentos de reforma agrária. Politicamente, é importante manter uma tropa.
Se na época do combate à guerrilha, a selva do Pará chegou a abrigar 2 mil homens do Exército, as seis unidades militares na região mantêm atualmente o dobro de soldados.
Violência. A forte presença do Exército, porém, não inibe a criminalidade. Dados das delegacias de polícia de Marabá, município com população de 271 mil habitantes, apontam uma média de um assassinato por dia nas periferias sem rede de água e esgoto.
De Marabá, Bolsonaro segue para a vizinha Parauapebas, outro município com índice de homicídios superior à média nacional.
Embora tenha uma forte atuação de movimentos sociais, a política do sudeste paraense é comandada por partidos de centro. Das três maiores prefeituras, o MDB do senador Jader Barbalho administra Parauapebas, com o Darci Lermen, e Canaã dos Carajás, com Jeová Gonçalves de Andrade. Tião Miranda, do PTB, está à frente da prefeitura de Marabá.

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