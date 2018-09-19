Com Bolsonaro e Haddad na liderança, cenários da eleição são traçados

A pesquisa Ibope divulgada na terça-feira indicou o crescimento do candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, que se consolidou no segundo lugar com 19% das intenções de voto. Bolsonaro manteve a liderança e oscilou dois pontos, chegando a 28%. O distanciamento do deputado e do ex-prefeito em relação ao chamado segundo pelotão - Ciro Gomes (PDT) manteve 11%, seguido de perto por Geraldo Alckmin com 7%, dois a menos que na pesquisa anterior, e de Marina Silva (Rede) que oscilou três pontos e caiu para 6% - consolida a expectativa do segundo turno com o PT e o PSL.
Os colunistas do GLOBO Merval Pereira e Bernardo Mello Franco traçam cenários para a eleição presidencial após o levantamento.
Merval Pereira ressalta qual a eleição deste ano vai ser definida entre os dois candidatos que têm a maior rejeição entre todos e que o segundo turno será um dos mais acirrados dos últimos tempos.
Para Bernardo Mello Franco, daqui para a frente, Bolsonaro fará o possível para atrair quem teme a volta do PT. Segundo o colunista, o desafio de Haddad é buscar quem se desiludiu com o PT, mas não deseja entregar o país a um militar que já pregou o fechamento do Congresso e o fuzilamento de adversários.