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Resultados

Com Bolsonaro e Haddad na liderança, cenários da eleição são traçados

Ibope mostra consolidação de Bolsonaro na liderança e Haddad na segunda colocação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 10:31

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 10:31

Jair e Haddad Crédito: Ap Fotos/Guilherme Rodrigues | Reprodução
A pesquisa Ibope divulgada na terça-feira indicou o crescimento do candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, que se consolidou no segundo lugar com 19% das intenções de voto. Bolsonaro manteve a liderança e oscilou dois pontos, chegando a 28%. O distanciamento do deputado e do ex-prefeito em relação ao chamado segundo pelotão - Ciro Gomes (PDT) manteve 11%, seguido de perto por Geraldo Alckmin com 7%, dois a menos que na pesquisa anterior, e de Marina Silva (Rede) que oscilou três pontos e caiu para 6% - consolida a expectativa do segundo turno com o PT e o PSL.
Os colunistas do GLOBO Merval Pereira e Bernardo Mello Franco traçam cenários para a eleição presidencial após o levantamento.
Merval Pereira ressalta qual a eleição deste ano vai ser definida entre os dois candidatos que têm a maior rejeição entre todos e que o segundo turno será um dos mais acirrados dos últimos tempos.
Para Bernardo Mello Franco, daqui para a frente, Bolsonaro fará o possível para atrair quem teme a volta do PT. Segundo o colunista, o desafio de Haddad é buscar quem se desiludiu com o PT, mas não deseja entregar o país a um militar que já pregou o fechamento do Congresso e o fuzilamento de adversários.

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