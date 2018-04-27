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Com bandeira amarela, conta de luz ficará mais cara em maio

Adicional na tarifa será de R$ 1 a cada 100 kWh

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 19:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 19:30
Linhas de transmissão de energia elétrica Crédito: Arquivo
As contas de luz ficarão mais caras em maio. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira (27) que irá aplicar a bandeira tarifária amarela no próximo mês. Com isso, haverá uma cobrança extra de R$ 1 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
Será a primeira vez neste ano que a bandeira amarela é aplicada. Desde janeiro estava em vigor a bandeira verde, que não representa custos adicionais para o consumidor.
A mudança ocorreu por conta do início do período seco e da chuvas abaixo da média nos reservatórios de hidrelétricas. "Com o fim do período úmido e a menor incidência de chuvas, os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste estão com volumes mais baixos", informou a Aneel.
O sistema de bandeiras sinaliza o custo real da energia gerada. A cor da bandeira é impressa na conta de luz (vermelha, amarela ou verde). Quando chove menos, por exemplo, os reservatórios das hidrelétricas ficam mais vazios e é preciso acionar mais termelétricas para garantir o suprimento de energia no país. Nesse caso, a bandeira fica amarela ou vermelha, de acordo com o custo de operação das termelétricas acionadas.
Nesta semana, a Aneel decidiu manter para 2018 os valores atualmente cobrados dos consumidores pelas bandeira tarifárias. Além disso, o órgão alterou a forma como esse sistema é acionado, para deixá-lo mais sensível ao volume de água presente nos reservatórios.

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