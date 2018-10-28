Com a polarização na eleição presidencial, desafio é unir o país

Bolsonaro e Haddad Crédito: Agência Brasil

Após um ciclo de indefinições políticas, degradação econômica, ebulição nas ruas e radicalização de discursos, o país assistiu à saída de Dilma Roussef (PT) do poder e à chegada de Michel Temer (MDB) à Presidência, que dois anos e meio depois, registra uma rejeição inclusive maior do que a da presidente que sofreu impeachment.

Com a nação submersa em graves problemas econômicos e sociais, a partir de amanhã se inicia um delicado momento de transição. Depois de uma eleição totalmente polarizada, é chegada a hora das lideranças políticas, sobretudo o presidente eleito, acalmarem os ânimos e buscarem a estabilidade, conforme apontam analistas políticos.

Por mais que o lema do "nós contra eles" ainda esteja latente entre Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL), e consequentemente entre seus grupos políticos, suas bancadas no Congresso Nacional  que inclusive, são as duas maiores , e também sua base de apoio na sociedade, deve-se iniciar uma fase em que todas as partes devem buscar, se não o diálogo, o respeito e a conciliação.

O professor de Gestão de Políticas Públicas da USP Fernando Coelho aponta que o primeiro sinal a se observar é como será a narrativa do presidente eleito, ainda hoje.

"No momento, as forças são antagônicas, o cenário é de muito conflito, mas isso vai precisar se atenuar, buscando um processo de pacificação. Não tem como construir governabilidade com a sociedade fragmentada. Já basta o que ocorreu após as eleições de 2014, quando se iniciou um terceiro turno, muito impactado também pela Operação Lava Jato. Agora, ao que tudo indica, o grupo vencedor deve ter mais fôlego para iniciar um governo, sem que essa agenda política atrapalhe a agenda econômica", destacou.

RETOMADA

Uma recuperação econômica mais vigorosa depende, primeiramente, da retomada da confiança no país. Para que esta ocorra, o presidente vai precisar encontrar alguma sintonia com o Congresso Nacional, para aprovar reformas e medidas econômicas estruturantes, na avaliação do pós-doutor em Contabilidade Fernando Galdi.

"É natural que a eleição acirre os ânimos, mas com o fim do pleito, a parte derrotada vai precisar compreender que estão todos no mesmo barco, assimilar a derrota e pensar no desenvolvimento do país. Quando fizer oposição, que seja de forma responsável", comentou.

Nos próximos dois meses, o presidente eleito também vai comandar os trabalhos da transição de governo, que não ocorria nesses moldes na esfera federal há pelo menos 16 anos, na troca de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) para Lula (PT).

O doutor em Administração Pública Alexandre Rosa enfatiza que assim como ocorreu em 2002, mesmo com grupos políticos distintos, o ideal é que haja um espírito colaborativo.

"Neste início, ainda não é a hora de rupturas bruscas. É importante que façam uma transição suave na política econômica, discutam o Orçamento e se, de fato, a intervenção federal no Rio de Janeiro, deve acabar em 31 de dezembro. Esses são pontapés importantes a serem dados até a virada de ano", analisou.

Após assumir, os 100 primeiros dias também são cruciais, e devem ter uma agenda simbólica forte, de acordo com Rosa.

"AJUSTE DE NARRATIVA"

Análise | Fernando Coelho

partir de amanhã, seja quem for o eleito, uma fratura entre posições político-ideológicas que vai precisar ser recuperada. O primeiro ponto a se observar é o instituto do governo de transição, pois o último momento em que o tivemos foi na mudança de Fernando Henrique para Lula. Ali, tivemos uma alternância de poder, com projetos muito distintos, em que se temia um processo de cisão, mas que foi atenuado ainda na transição. Foi feito um ajustamento entre as narrativas, e isso foi muito importante para quem estava assumindo o poder, para antecipar seu processo de planejamento. Da mesma forma tem que ocorrer agora. É preciso estar atento ao tom da narrativa do eleito desde seu primeiro discurso.

"PACIFICAR PARA AVANÇAR"

Análise | Alexandre Reis Rosa