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Pandemia

Com 1.931 novos óbitos em 24 h, Brasil passa de 330 mil mortos por Covid-19

Apesar da aparente redução em relação a dias anteriores (recorde de mortes em 24h, de 3.950, foi registrado na quarta, 31), a variação é esperada devido ao feriado, quando costuma haver atrasos de notificação de óbitos

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 20:33

Publicado em 

03 abr 2021 às 20:33
Funcionários do HPS João Lúcio, retiram corpo de morto por coronavírus de contêiner frigorífico, em Manaus (AM)
Com a redução de mortes, houve também uma queda na média móvel de óbitos, que agora é de 2.800, um valor ainda muito elevado Crédito: Sandro Pereira/Folhapress
O Brasil registrou 1.931 mortes pela Covid e 40.242 casos da doença, neste sábado (3). Dessa forma, o país chegou a 330.297 óbitos e 12.952.621 pessoas infectadas pela Covid desde o início da pandemia.
Apesar da aparente redução em relação a dias anteriores (recorde de mortes em 24h, de 3.950, foi registrado na quarta, 31), a variação é esperada devido ao feriado, quando costuma haver atrasos de notificação de óbitos nas secretarias de saúde.
Com a redução de mortes, houve também uma queda na média móvel de óbitos, que agora é de 2.800, um valor ainda muito elevado. O recorde na média, 3.119, havia ocorrido na quinta, pelo sétimo dia seguido.

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A média é um instrumento estatístico que busca suavizar variações que ocorrem nos dados, como em finais de semana e feriados.
Os dados do país, coletados até as 20h, são fruto de colaboração entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diariamente com as secretarias de Saúde estaduais.
O consórcio de imprensa também atualizou as informações repassadas sobre a vacinação contra a Covid-19 por 20 estados.
Já foram aplicadas no total 24.525.163 doses de vacina (19.182.802 da primeira dose e 5.342.361 da segunda dose), de acordo com as informações disponibilizadas pelas secretarias de Saúde.
Isso significa que apenas 9,06% dos brasileiros maiores de 18 anos tomaram a primeira dose e só 2,52%, a segunda.
Nas últimas 24 horas, 328.910 pessoas tomaram a primeira dose da vacina e 70.338, a segunda.
A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.​​​​​​​​

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