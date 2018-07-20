Colnago não será candidato ao Palácio e governistas estão divididos

César Colnago é vice-governador do Espírito Santo Crédito: Fred Loureiro/Secom-ES

O vice-governador César Colnago (PSDB) não se viabilizou e não será o candidato governista ao Palácio Anchieta. O martelo foi batido na quinta-feira (19) à noite. O grupo de partidos aliados, agora, está dividido. O presidente do PTB estadual, Serjão Magalhães, quer bancar o nome do empresário e professor da Fucape Aridelmo Teixeira na cabeça de chapa. Mas há siglas que pendem para o Podemos da senadora Rose de Freitas, pré-candidata ao governo. E já é dada como certa a aliança entre o PSDB e o PSB, do ex-governador e pré-candidato Renato Casagrande.

Por meio de nota, Colnago informou que "não foi possível chegar a um consenso para o alinhamento dos partidos numa formação que contemplasse os inúmeros parceiros no mesmo projeto". "Desta forma, retirei meu nome como opção para a disputa ao governo".

De acordo com o presidente estadual do PSD, Neucimar Fraga, Colnago "se esforçou bastante" para ser o candidato governista, mas a dificuldade em amarrar alianças proporcionais (para eleição de deputados federais e estaduais) foi um dos fatores determinantes para que as conversas não avançassem. Pesaram também os movimentos do senador tucano Ricardo Ferraço, que já negociava com Casagrande.

Casagrande e Ferraço estiveram reunidos e o ex-governador disse que a parceria não havia sido consolidada. Mas, agora, fontes relatam que até as proporcionais já estão alinhavadas entre tucanos e socialistas. Nesta quinta pela manhã,e o ex-governador disse que a parceria não havia sido consolidada. Mas, agora, fontes relatam que até as proporcionais já estão alinhavadas entre tucanos e socialistas.

O deputado estadual Theodorico Ferraço, pai de Ricardo e um dos principais nomes do DEM no Estado, diz que os demistas estão fechados com socialistas e com os tucanos. "Estamos onde sempre estivemos, agora acrescidos do PDT e do PSDB e de todos que quiserem somar em favor de Renato Casagrande e Ricardo Ferraço."

O presidente do PSB, Luiz Carlos Ciciliotti, é cauteloso: "Ninguém do PSDB me ligou ainda". Mais tarde, Casagrande disse à reportagem que falou, por telefone, com Ferraço nesta sexta mas que "seria prematuro dizer que está fechada". "Ele me falou que o César tinha tomado a decisão de não ser candidato (ao governo) e que ia conversar internamente com o PSDB".



Chama a atenção que a nota divulgada por Colnago não menciona a manutenção da pré-candidatura dele à Câmara Federal.

manter o nome de Aridelmo como opção da base governista. Até o MDB, no entanto, já flerta com Rose de Freitas. "Se Colnago, com toda a história política que tem, não conseguiu se viabilizar, como Aridelmo o faria?", questiona um governista. Enquanto isso, aliados com DNA hartunguista, como o MDB, reuniram-se e ainda esteve presente o presidente do Podemos, o prefeito de Viana, Gilson Daniel. A executiva estadual do PTB também se reuniu e decidiuda base governista. Até o MDB, no entanto, já flerta com Rose de Freitas. "Se Colnago, com toda a história política que tem, não conseguiu se viabilizar, como Aridelmo o faria?", questiona um governista.

ALTOS E BAIXOS

"congestionada" e agora se esvazia. A busca por um nome aos 45 do segundo tempo se deu depois que o emedebista decidiu não disputar a reeleição. O nome de Colnago viveu altos e baixos nos últimos dias. Ele era a terceira opção do bloco governista para concorrer ao Palácio, caso Ricardo Ferraço e o deputado Amaro Neto (PRB) não topassem. Os dois decidiram não embarcar na disputa pelo Executivo estadual. Mas também não foi a vez de Colnago. Aridelmo era o quarto nome na lista, que o governador Paulo Hartung (MDB) chegou a classificar comoe agora se esvazia. A busca por um nome aos 45 do segundo tempo se deu depois que o emedebista decidiu não disputar a reeleição.

anunciou que vai tentar a reeleição. Interlocutores do PRB de Amaro dizem que o partido está inclinado a fechar com a senadora Rose. Ferraço deve ser candidato ao Senado na chapa de Casagrande. O deputado estadual Sergio Majeski, após os flertes do PSB com o tucano e com o senador Magno Malta (PR), pré-candidato à reeleição, já se retirou da disputa e

Confira a nota de Colnago na íntegra:

Realizei, nos últimos dias, um esforço junto a um grupo de partidos que compõem a base aliada, com o objetivo de construir uma chapa que representasse a convergência de forças políticas que deu sustentação ao projeto do nosso Governo.

Durante todo este período das tratativas, o que se viu foi um diálogo de muito respeito entre todos os dirigentes partidários, na busca pela construção de uma ampla aliança. Entretanto, não foi possível chegar a um consenso para o alinhamento dos partidos numa formação que contemplasse os inúmeros parceiros no mesmo projeto.

Desta forma, retirei meu nome como opção para a disputa ao Governo. Assim, reafirmamos nosso compromisso com os princípios da democracia e os valores republicanos e sigo dialogando para contribuir da melhor maneira com o Espírito Santo e os capixabas.

César Colnago