Colnago e Ferraço em caminhos opostos

César Colnago e Ricardo Ferraço Crédito: Reprodução

O vice-governador César Colnago (PSDB), que quase saiu do páreo na escolha do nome governista, voltou à tona e tem feito conversas com partidos, não somente os do bloco de aliados, para garantir a viabilidade de uma candidatura ao Palácio Anchieta. O senador Ricardo Ferraço, também tucano, no entanto, mantém tratativas em outro sentido, de acordo com fontes consultadas pela reportagem.

"César assumiu a candidatura ao governo, está articulando a candidatura dele", afirma o presidente estadual do PSD, uma das siglas governistas, Neucimar Fraga. O empresário e professor da Fucape Aridelmo Teixeira (PTB), que poderia ser o vice na chapa, também participa das articulações. Outros integrantes de partidos aliados, no entanto, não levam tanta fé no sucesso dessa empreitada.

Enquanto isso, uma reunião, confirmada por duas pessoas que acompanham de perto a movimentação, está agendada para esta quinta-feira (19) entre o ex-governador Renato Casagrande (PSB), pré-candidato ao governo do Estado, Ricardo Ferraço e o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT).

Ferraço seria um dos grandes entusiastas desse encontro. Ele não respondeu às tentativas de contato da reportagem nesta quarta (18). Mas ao jornal "O Globo", disse, a respeito do quadro após o governador Paulo Hartung (MDB) ter decidido não disputar a reeleição: "Estamos agora conversando com o PSB".

A mesma reportagem registra que "o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) está conversando com o PSB desde a desistência de Hartung".

telefonou para Casagrande e, de acordo com o socialista, pediu que o PSB conversasse com a sigla no Estado. Poucas horas depois, a assessoria de Colnago divulgou que o coordenador da campanha de Alckmin, Marconi Perillo, ligou para Colnago incentivando a entrada dele na disputa pelo Palácio Anchieta. Nesta terça (17), o presidenciável do PSDB, Geraldo Alckmin,e, de acordo com o socialista, pediu que o PSB conversasse com a sigla no Estado. Poucas horas depois, a assessoria de Colnago divulgou que o coordenador da campanha de Alckmin, Marconi Perillo,incentivando a entrada dele na disputa pelo Palácio Anchieta.

O DEM, do deputado Theodorico Ferraço, pai de Ricardo, está mais do que inclinado a fechar com Casagrande, mas é um apoio que o grupo governista gostaria que o senador tucano garantisse ao bloco palaciano.

Aridelmo, que passou o dia em constantes conversas, inclusive em reuniões com a participação de Colnago, garante: "Ele é pré-candidato ao governo hoje". E minimiza os contatos de Ferraço com o PSB: "Conversar é parte da política, quem não conversa é ditador. Fechar porta na cara dos outros é no mínimo falta de educação", afirma. "A preço de hoje, não tenho dúvida que Ferraço está com a gente", complementa.

MOVIMENTAÇÕES

Entre as movimentações de Colnago nesta quarta está, por exemplo, um encontro com o presidente do PSC estadual, Reginaldo Almeida. "Ele disse que está disposto a ser candidato, mas ficou claro na conversa que ele está precisando se viabilizar diante das pernas proporcionais (alianças para a eleição de deputados estaduais e federais)", conta Almeida.

O PSC compõe um bloco de seis partidos  que inclui ainda o PTB de Aridelmo  e que já manteve contato também com Casagrande e a senadora Rose de Freitas (Podemos). O grupo se reúne nesta quinta em busca de uma definição sobre quem apoiar na chapa majoritária.

Quanto às tratativas antagônicas de Colnago e Ferraço, o fato é que o vice-governador é o presidente estadual do PSDB. "Ricardo tem força no partido, mas não é o presidente", comenta uma pessoa próxima ao senador tucano. "Colnago é o presidente, mas se tiver decisão da nacional, ele não tem como impedir", avalia outra liderança.

SENADO

Nas duas vagas para o Senado na chapa governista, encabeçada por Colnago, ficariam o deputado estadual Amaro Neto (PRB) e o próprio Ferraço, na hipótese trabalhada por parte dos partidos do bloco palaciano. Sobre um possível incômodo entre os partidos que pretendem se aliar à chapa com essa preponderância tucana, em dois lugares de destaque, uma pessoa que acompanha as tratativas minimiza o fato: "Ainda tem a vaga de vice e as suplências dos dois candidatos ao Senado para negociar".

PDT