Collor: 'Presidente precisará ter boa articulação com legislativo'

O novo presidente do Brasil vai precisar de uma boa articulação com o Congresso Nacional se quiser governar, defendeu neste domingo, 7, o senador Fernando Collor (PTC), ex-presidente do País, que foi afastado num processo de impeachment. Ele votou no início da tarde deste domingo, 7, em um colégio de Maceió.

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Segundo Fernando Collor - que desistiu da candidatura ao governo de Alagoas no dia 14 de setembro, sendo substituído pelo delegado federal aposentado Pinto de Luna (PROS) -, governar o País é uma tarefa muito complicada, o que faz com que o presidente eleito precise de uma boa articulação com o Congresso Nacional. "Espero que ele consiga e, assim sendo, consigamos sair da crise em que estamos atolados", disse a jornalistas, após deixar a seção eleitoral.