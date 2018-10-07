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"Tarefa complicada"

Collor: 'Presidente precisará ter boa articulação com legislativo'

Collor avalia que governar o País é uma tarefa muito complicada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 20:15

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 20:15

O novo presidente do Brasil vai precisar de uma boa articulação com o Congresso Nacional se quiser governar, defendeu neste domingo, 7, o senador Fernando Collor (PTC), ex-presidente do País, que foi afastado num processo de impeachment. Ele votou no início da tarde deste domingo, 7, em um colégio de Maceió.
. Crédito: Reprodução/Web
Segundo Fernando Collor - que desistiu da candidatura ao governo de Alagoas no dia 14 de setembro, sendo substituído pelo delegado federal aposentado Pinto de Luna (PROS) -, governar o País é uma tarefa muito complicada, o que faz com que o presidente eleito precise de uma boa articulação com o Congresso Nacional. "Espero que ele consiga e, assim sendo, consigamos sair da crise em que estamos atolados", disse a jornalistas, após deixar a seção eleitoral.
"Desejo ao novo presidente que as bênçãos de Deus recaiam sobre ele. Que lhe dê sabedoria, tranquilidade, temperança para conduzir os destinos da nossa pátria, que se encontra em um momento extremamente difícil, com as suas instituições fragilizadas", ressaltou Collor, que chegou ao local de votação acompanhado da mulher, Caroline Collor.

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