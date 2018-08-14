Coligações apostam em nomes testados na urna

Ferraço, Casagrande, Colnago e Vidigal com documento que formaliza a aliança entre PSDB, PDT e PSB Crédito: Divulgação/ PSDB

Na disputa por um lugar na Câmara ou na Assembleia Legislativa, os partidos apostam em nomes fortes, já testados nas urnas, para conseguir o maior número de votos e permitir que a coligação eleja seus favoritos.

Nem sempre os candidatos mais votados são eleitos. Isso porque, para os cargos de deputado, vale o chamado sistema proporcional. As cadeiras são ocupadas a partir de uma proporcionalidade na votação. O cálculo complexo é feito antes de se formalizarem as coligações.

Na matemática eleitoral, os partidos fazem os cálculos e projetam quantos votos precisam receber para eleger quem desejam. Algumas coligações afirmam que serão precisos 60 mil votos para eleger um deputado estadual e 160 mil para federal.

Mas a expectativa para o pleito está alta. Juntas, as coligações esperam eleger 56 deputados estaduais para as 30 vagas disponíveis. Para os federais, também há sobra na projeção  as coligações calculam eleger 22 deputados para as 10 vagas.

Depois de tantas contas, 12 coligações estão na disputa das 30 vagas para deputado estadual. Para esse cargo, dois partidos concorrem sozinhos (PT e MDB). Já para as 10 vagas na Câmara, foram formadas sete coligações e dois partidos seguem sozinhos (PT e Novo).

Cada coligação tem seus "puxadores de votos", mesmo não expondo abertamente. Os matemáticos dos partidos acreditam que esses nomes são os que vão conseguir mais votos, que ajudarão a eleger eles mesmos e seus companheiros de coligação.

É o caso de Lauriete Rodrigues, do PR; Amaro Neto e Rodney Miranda, do PRB; e Marcos Guerra, do PSL. A coligação formada por esses três partidos espera eleger 4 deputados federais e conseguir cerca de 620 mil votos. Os três primeiros já foram testados nas urnas, enquanto Guerra tenta o cargo eletivo pela primeira vez, após ser presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo.

Já a coligação PDT, DEM, PSD, PSDB, PRP e SDD investiu em atrair políticos com mandatos ou que são figuras conhecidas na cena política do Estado, como Sérgio Vidigal (PDT), César Colnago (PSDB), Neucimar Fraga (PSD), Jorge Silva (SDD) e Norma Ayub (DEM).

O PT, que vai disputar a eleição sozinho, espera manter as vagas que já possui tanto para federal quanto estadual. Para a Câmara, as apostas são Helder Salomão e João Coser. E para a Assembleia, o PT aposta em José Carlos Nunes e Padre Honório.

OTIMISMO

As coligações estão otimistas na disputa. Se forem somadas as pretensões de todas, há mais expectativa que cadeiras disponíveis. Juntos, PR, PSL e PRB pretendem eleger de 6 a 7 deputados estaduais. O MDB, que vem sozinho nas proporcionais para estadual, espera eleger de 3 a 4 deputados.

E a coligação formada por PDT, DEM, PSD e PPL planeja eleger até 6 deputados estaduais para garantir a reeleição das apostas Theodorico Ferraço (DEM), Marcelo Santos (PDT), Esmael Almeida (PSD), Luiz Durão (PDT) e Sueli Vidigal (PDT).

DE OLHO NO FUNDO

Oito partidos, inclusive o PSD, representados na foto por Neucimar Fraga e Zé Carlinhos, chegaram a assinar carta de apoio a Rose de Freitas no dia 31 de julho Crédito: Divulgação

A corrida dos partidos para conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados também pode garantir a sobrevivência nas próximas eleições.

Isso acontece em razão do fundo partidário, que distribui 48% da verba entre partidos segundo o tamanho das bancadas na Câmara e 15% entre os partidos de acordo com as suas bancadas no Senado. A fatia é bem maior para quem já está no jogo  somente 2% é dividido igualmente entre todos os partidos e os outros 35% entre as legendas, de acordo com o tamanho das bancadas eleitas no pleito anterior.

Mulheres continuam em minoria no pleito

O problema histórico da baixa representatividade feminina nas eleições parece permanecer sem solução no país, mesmo com a regra de que pelo menos 30% das candidaturas lançadas pelos partidos sejam de mulheres.

As coligações, muitas vezes, registram as candidaturas de mulheres apenas para cumprir o pré-requisito. São poucos os casos em que o número de mulheres se iguala ao de homens. E em nenhum dos casos, pelo menos neste ano, será possível ver o número de candidatas mulheres superar os registros masculinos.

A maioria das chapas para as eleições proporcionais fechou com o mínimo de mulheres obrigatório de 30%. As coligações que inscreveram 60 candidatos para estadual cravaram no mínimo exigido e registraram as candidaturas de 18 mulheres.

Para as eleições para deputado estadual, somente uma coligação supera o número mínimo obrigatório  PSOL e PCB têm cinco homens e cinco mulheres no pleito. Já se for considerada a corrida por uma cadeira na Câmara dos Deputados, a situação melhora só um pouco para as mulheres  três coligações têm mais de 30% de candidatas do sexo feminino. Ainda assim, elas são minoria dentro das chapas e poucas delas são definidas como puxadoras de votos.

Alianças costuradas por partidos longe das afinidades ideológicas

Ao observar as alianças firmadas entre os partidos para as eleições proporcionais é comum constatar que, em muitos casos, há pouco, ou nenhuma, afinidade ideológica.

Nos arranjos montados para eleger deputados estaduais, por exemplo, estarão no mesmo palanque o PPS, considerado "direita progressista", junto ao PTC, também de direita, mas que representa um viés mais conservador, e Avante, identificado como uma esquerda conservadora.

Entre as chapas de federal, PDT, DEM, PSD, PSDB, PRP e SDD se uniram. Enquanto o PDT é mais alinhado às pautas de esquerda, todos os demais vão da centro-direita à direita mais conservadora. O próprio presidente do PDT, Sérgio Vidigal, logo após fechar as chapas proporcionais do PDT, no dia 6 de agosto, reconheceu: "Viram como respeitamos muito essa questão das bandeiras partidárias?", ironizou.

Já o PSD, que esteve desde o início da pré-campanha articulando alianças que representassem o grupo político de Paulo Hartung (MDB), chegou a fechar com o grupo de Rose de Freitas (Podemos) e no último dia surpreendeu ao migrar para o bloco de Renato Casagrande (PSB), que está no lado oposto do tabuleiro governista. Tudo por uma melhor acomodação para as chapas proporcionais.

Para o cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rogério Baptistini, isso demonstra que o critério utilizado pelos partidos é somente buscar sua própria sobrevida.

Da mesma forma como as plataformas das candidaturas majoritárias estão muito parecidas, foram feitos no atropelo da hora, as chapas para o Legislativo foram feitas por meio do fisiologismo. Não apresentam programas, e sim personalidades Rogério Baptistini - Cientista político

Segundo o cientista, nos níveis proporcionais, a ausência de compromisso ideológico é ainda maior. Isso porque os partidos querem garantir posições já existentes. A velha política pragmática, de manutenção dos espaços no estamento político, se impõe à política ideológica, mudancista. E esta é a nossa tragédia, completou.

Para Baptistini, o fato de o candidato eleito não ser necessariamente o mais votado é uma forma de iludir e confundir o eleitorado.

"A crise, a corrupção desnudada pela Lava Jato não foram suficientes para promover a renovação necessária nos partidos. Essa eleição vai ser marcada pelo velho estilo de fazer política. Mas é um estilo que já está mostrando esgotamento, pelo desinteresse do eleitor. Talvez seja a última", afirmou.

Raio-X das coligações no Estado

Entenda como os partidos se organizaram para a disputa das eleições para deputado estadual e federal.

ESTADUAL

PTB e PMB

53 candidatos  37 homens e 16 mulheres

Estimativa de eleitos: 4 deputados.

Estimativa de votos: 200 mil

PSOL e PCB

10 candidatos  5 homens e 5 mulheres.

Estimativa de eleitos: não respondeu.

Estimativa de votos: não respondeu.

PR, PSL, PRB

60 candidatos  42 homens e 18 mulheres.

Estimativa de eleitos: 6 a 7 deputados.

Estimativa de votos: 300 mil

Podemos, PRTB, PMN, Patriota e Rede

59 candidatos  43 homens e 16 mulheres.

Estimativa de eleitos: não respondeu.

Estimativa de votos: não respondeu.

MDB (sem coligação)

23 candidatos  19 homens e 4 mulheres.

Estimativa de eleitos: 3 a 4 deputados.

Estimativa de votos: 200 mil.

PT (sem coligação)

21 candidatos  14 homens e 7 mulheres.

Estimativa de eleitos: 2 deputados.

Estimativa de votos: não respondeu.

PSDB e PSC

60 candidatos  42 homens e 18 mulheres.

Estimativa de eleitos: 2 deputados.

Estimativa de votos: 230 mil.

PSB e DC

60 candidatos  42 homens e 18 mulheres.

Estimativa de eleitos: 5 deputados.

Estimativa de votos: 250 mil.

PDT, DEM, PSD, PPL

48 candidatos  34 homens e 14 mulheres.

Estimativa de eleitos: 5 a 6 deputados.

Estimativa de votos: não respondeu.

PHS, PV e SD

53 candidatos  37 homens e 14 mulheres.

Estimativa de eleitos: 2 deputados.

Estimativa de votos: 180 mil.

PPS, Avante e PTC

60 candidatos  42 homens e 18 mulheres.

Estimativa de eleitos: 3 deputados.

Estimativa de votos: 200 mil.

PCdoB e PRP

60 candidatos  42 homens e 18 mulheres.

Estimativa de eleitos: 3 deputados.

Estimativa de votos: 150 mil.

PP e PROS

60 candidatos  42 homens e 18 mulheres.

Estimativa de eleitos: 3 deputados.

Estimativa de votos: 180 mil.

PR, PSL e PRB

60 candidatos  42 homens e 18 mulheres.

Estimativa de eleitos: 6 a 7 deputados.

Estimativa de votos: 300 mil.

FEDERAL

PTB e PMB

16 candidatos  12 homens e 4 mulheres.

Estimativa de eleitos: 3 a 4 deputados.

Estimativa de votos: 500 mil.

Podemos, PMN, MDB, REDE e PATRIOTA

20 candidatos  14 homens e 6 mulheres.

Estimativa de eleitos: 3 a 4 deputados.

Estimativa de votos:600 mil.

Principais apostas: Lelo Coimbra (MDB), Gustavo de Biase (Rede)

PT (sem coligação)

20 candidatos  12 homens e 8 mulheres.

Estimativa de eleitos: 1 deputado.

Estimativa de votos: não respondeu.

PSOL E PCB

7 candidatos  4 homens e 3 mulheres.

Estimativa de eleitos: não respondeu.

Estimativa de votos: não respondeu.

NOVO (Sem coligação)

6 candidatos  4 homens e 2 mulheres.

Estimativa de eleitos: 1 deputado.

Estimativa de votos: 250 mil.

PDT, DEM, PSD, PSDB, PRP e SDD

20 candidatos  14 homens e 6 mulheres.

Estimativa de eleitos:4 a 5 deputados.

Estimativa de votos: não respondeu.

Principais apostas: Sérgio Vidigal (PDT), Norma Ayub (DEM), César Colnago (PSDB), Neucimar Fraga (PSD)

PPS, PP, PCdoB, PROS e PHS

20 candidatos  14 homens e 6 mulheres.

Estimativa de eleitos:3 deputados.

Estimativa de votos:480 mil.

Principais apostas: Marcus Vicente (PP), Evair de Melo (PP) e Luiz Paulo (PPS)

PSL, PR e PRB

20 candidatos  13 homens e 7 mulheres.

Estimativa de eleitos:4 deputados.

Estimativa de votos:620 mil.

Principais apostas: Lauriete (PR), Amaro Neto (PRB), Rodney Miranda (PRB), Gilsinho Lopes (PR) e Marcos Guerra (PSL)

PSB, Avante, PV, PTC, PSC e PPL

20 candidatos  14 homens e 6 mulheres.

Estimativa de eleitos:2 deputados.

Estimativa de votos:250 mil.