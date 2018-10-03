Coligação de Haddad pede que Bolsonaro seja considerado inelegível

Crédito: José Cruz | Agência Brasil

A coligação O Povo Feliz de Novo (PT, PC do B e PROS) entrou na noite desta terça-feira (2) no Tribunal Superior Eleitoral com um pedido de Ação de Investigação Judicial Eleitoral contra o candidato Jair Bolsonaro (PSL) por suposto abuso de poder econômico nas eleições deste ano devido ao apoio de uma empresa de ar condicionado ao ex-capitão do Exército. No pedido, os advogados da coligação pedem que a investigação seja instaurada pelo TSE e que Bolsonaro seja declarado inelegível por oito anos ao final do processo.

A ação se baseia em um áudio divulgado pelo presidente da empresa Komeko, Denisson Moura, aos seus funcionários, no qual afirma que sua empresa realizará uma "semana Bolsonaro" na reta final das eleições:

"Semana que vem pessoal, é uma semana que aqui na empresa nós estamos chamando de semana do Bolsonaro. Todo funcionário que quiser colocar um adesivo, a empresa irá pagar metade do adesivo. Camiseta, custa 30 pila, nós vamos tá comprando por 30 e vendendo pro funcionário, pra ele poder pagar 10 reais. Vai ser a semana em que a gente vai trabalhar a semana inteira uniformizado de Bolsonaro. Carro adesivado e camiseta vestida, diz a transcrição do áudio anexada ao pedido de instauração da Ação.

A Komeko é a maior fabricante de ar-condicionados do país, e a ação anunciada repercutiu nas redes sociais, com comentários inclusive no perfil do próprio Bolsonaro no Facebook, que foram anexados na representação protocolada nesta noite.

"Há, no presente caso, flagrante prova de tendenciosa intenção de beneficiar o candidato Jair Bolsonaro. Pretende-se, assim, coibir abuso de poder econômico capaz de causar desequilíbrio das eleições, decorrente da prática comercial supracitada", dizem os advogados da chapa petista no pedido de investigação, no qual são anexados vários prints de postagens de apoiadores de Bolsonaro parabenizando a empresa. Para os advogados da chapa petista, está claro que o candidato do PSL tem conhecimento da ação, uma vez que um de seus apoiadores compartilhou uma mensagem em seu perfil oficial no Facebook relatando o apoio da empresa à sua campanha.

Diante disso, os advogados pedem que seja instaurada a investigação e que seja autorizada a produção de provas, inclusive a oitiva do presidente da Komeko, bem como a manifestação do Ministério Público Eleitoral sobre o caso. Por fim, os advogados pedem que Bolsonaro seja condenado a ficar inelegível por oito anos.