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Direitos

CNJ assina acordo para garantir emissão de documentos para presos

Termo prevê confecção de carteira de trabalho, CPFs e certidões

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 18:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2019 às 18:15
CPF Crédito: Edson Chagas | Arquivo | GZ
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil) assinaram nesta quarta-feira (14) um acordo para emissão gratuita de documentos para presos e jovens que cumprem medidas socioeducativas.
Com o acordo, deverão ser emitidas carteiras de identidade e de trabalho, Certidão de Pessoa Física (CPF), além de certidões de nascimento, casamento, óbito e outros documentos.
> Mutirão da Justiça para reduzir superlotação nos presídios do ES
O termo de cooperação também prevê que diversos órgãos do Poder Público deverão trocar informações para criação de um banco de dados. O CNJ ficará responsável por enviar listas com nomes de presos que tenham declarado necessidade de obtenção de algum documento. Após receberem os dados, os cartórios vão emitir os documentos. A data para início das emissões não foi definida.

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