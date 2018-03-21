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Ofensas

CNJ abre investigação sobre desembargadora que atacou Marielle

Ministro João Otávio de Noronha 'determinou a abertura de procedimento para averiguar' declarações de Marília Castro Neves

Publicado em 21 de Março de 2018 às 00:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 00:25
O PSOL e a Associação Brasileira de Juristas para Democracia haviam entrado no CNJ com duas representações contra a desembargadora. Crédito: Reprodução | Instagram
O ministro João Otávio de Noronha, corregedor Nacional de Justiça, determinou a abertura de procedimento para investigar as declarações da desembargadora Marília Castro Neves, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que atacou a vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada a tiros na quarta-feira, 14. A magistrada acusou Marielle de estar engajada com bandidos, ter sido eleita pelo Comando Vermelho e ter descumprido compromissos assumidos com seus apoiadores.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) emitiu nota nesta terça-feira, 20.
Diante das recentes notícias veiculadas em meios de comunicação sobre manifestações públicas da desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), Marília Castro Neves, a respeito da vereadora carioca assassinada, Marielle Franco, o corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, determinou a abertura de procedimento para averiguar os fatos.
Na sexta-feira, a desembargadora escreveu que a questão é que a tal Marielle não era apenas uma lutadora, ela estava engajada com bandidos! Foi eleita pelo Comando Vermelho (facção criminosa carioca) e descumpriu compromissos assumidos com seus apoiadores. Ela, mais do que qualquer outra pessoa longe da favela sabe como são cobradas as dívidas pelos grupos entre os quais ela transacionava. Até nós sabemos disso.
O texto continua: A verdade é que jamais saberemos ao certo o que determinou a morte da vereadora, mas temos certeza de que seu comportamento, ditado por seu engajamento político, foi determinante para seu trágico fim. Qualquer outra coisa diversa é mimimi da esquerda tentando agregar valor a um cadáver tão comum quanto qualquer outro.
O PSOL e a Associação Brasileira de Juristas para Democracia haviam entrado no CNJ com duas representações contra a desembargadora.
O corregedor também de determinou a abertura de Pedido de Providências sobre uma declaração da desembargadora em relação a atuação de uma professora portadora da Síndrome de Down. João Otávio de Noronha informou que será concedido prazo para que a desembargadora se manifeste a respeito.

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