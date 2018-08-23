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Intenções de voto

Ciro vive dilema em relação ao Nordeste

Pedetista ainda aposta na região para crescer nas pesquisas, mas sofre concorrência do PT
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 11:37

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 11:37

Ciro Gomes Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ
De cada 10 eleitores do presidenciável Ciro Gomes (PDT) nas eleições 2018, 4 estão no Nordeste. Segundo a mais recente pesquisa Ibope, o pedetista tem 14% das intenções de voto na região (o que significa 42% dos votos dele). Com esses dados, nomes fortes da campanha de Ciro afirmam que o cenário ideal, pelo menos para levá-lo ao segundo turno, seria a sua consolidação entre o eleitorado nordestino, dobrando suas intenções de voto e evitando a transferência de eleitores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva  condenado e preso na Lava Jato  para o ex-prefeito Fernando Haddad, vice na chapa petista.
Segundo o presidente do PDT, Carlos Lupi, Ciro é forte no Nordeste e deve consolidar ainda mais sua liderança no Ceará. E, nos demais Estados, vamos contar com palanques competitivos, disse Lupi. Apesar do otimismo, a matemática não é tão simples  já que o jogo de alianças regionais do PDT atinge um arco que vai do MDB de Renan Calheiros (em Alagoas) ao próprio PT. Ou seja, a lealdade eleitoral se desenha bastante difusa e pragmática.
A situação já é curiosa no próprio Ceará, Estado dominado pela família Gomes. O candidato de Ciro é o governador Camilo Santana, do PT. Líder isolado nas pesquisas, ele não segue a lógica do seu partido e tem empenhado apoio claro ao candidato do PDT em nível nacional. A presença de Cid Gomes, irmão de Ciro e candidato ao Senado, também é considerada fundamental na região.
Já nos outros Estados nordestinos, o PDT vai ter de trabalhar muito para garantir seu espaço. Em Alagoas, o partido está na coligação do líder das pesquisas, o governador Renan Filho (filho de Renan Calheiros). A chapa de Renan Filho também terá o apoio do PT. As inclinações do MDB local são totalmente lulistas  o que deve dificultar a vida de Ciro no Estado.
No Maranhão a relação também é conflituosa. O PDT está na coligação (com outros 14 partidos) pela reeleição do governador Flávio Dino (PCdoB). Como a deputada estadual Manuela dÁvila, que também é do PCdoB, é cotada para ser a vice de Haddad, a máquina maranhense deve trabalhar, em nível nacional, pela candidatura petista.
Em Pernambuco, o PT tratou de isolar Ciro ao retirar a candidatura própria e apoiar o governador Paulo Câmara. Assim, restou à legenda apoiar Maurício Rands (PROS), que hoje tem 2% de intenção de voto. No Piauí e na Bahia, os pedetistas estão compondo a coligação do PT. Situação um pouco mais confortável o partido só encontra no Rio Grande do Norte (onde tem candidato próprio), Paraíba e Sergipe (onde aparecem na vice do PSB).
A campanha de Ciro vai reforçar ataques ao PT e ao próprio Haddad no Nordeste. A missão pedetista é evitar que o ex-prefeito de São Paulo herde os votos de Lula. Para isso, já trabalham com o discurso da irresponsabilidade petista e de carimbar em Haddad a ideia do poste e de alguém com poucas ligações com o Nordeste.
Ciro e Haddad Crédito: Montagem | Gazeta Online
Ciro quer conquistar o eleitor que estiver órfão do ex-presidente ao tentar desconstruir a imagem de Haddad. As agendas e ações no Nordeste devem se intensificar na medida em que o ex-prefeito já está visitando os Estados da região. Hoje, segundo a pesquisa Ibope, Haddad tem apenas 5% dos votos dos nordestinos.
O presidenciável do PDT também busca eleitores no Sudeste. Nesta semana, Ciro focou esforços, e suas primeiras ações de rua, na Grande São Paulo, mais especificamente Guarulhos (segunda-feira) e Osasco (terça-feira). Apesar de pouca militância nas ruas, a proposta do PDT é buscar o eleitorado petista na região  abrindo mão do voto do interior de São Paulo, que já considera perdido para Geraldo Alckmin (PSDB) e Jair Bolsonaro (PSL).
Para sobreviver na corrida presidencial, afirmam interlocutores, Ciro vai ter de correr  mantendo um olho no peixe e outro na gato. A agenda dele nos próximos dias confirma essa avaliação. Nesta quinta-feira, 23, Ciro estará em Brasília e, nesta sexta, segue para uma extensa agenda no Tocantins  região de Kátia Abreu, vice em sua chapa.

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