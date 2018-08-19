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Eleições 2018

Ciro usa Twitter para defender proposta de limpar nome de inadimplentes

Ciro também usou o seu microblog para reiterar sua avaliação de que o teto dos gastos configura uma violência contra a população brasileira

Publicado em 19 de Agosto de 2018 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2018 às 18:57
Ciro Gomes quando esteve no Espírito Santo, no último dia 4 Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ
O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) voltou a usar sua conta no Twitter, neste domingo, 19, para defender sua proposta de ajudar a limpar os nomes dos 63 milhões listados nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito.
"Nossa proposta de ajudar 63 milhões de brasileiros a limpar o nome tem causado incômodo em alguns setores menos sensíveis ao sofrimento do povo", postou o presidenciável ao mencionar coluna do jornalista Elio Gaspari, no jornal O Globo, comentando a proposta. No texto, Gaspari defende que o assunto merece ser debatido e que é preciso controlar a "demofobia" sobre o tema.
Ciro também usou o seu microblog para reiterar sua avaliação de que o teto dos gastos configura uma violência contra a população brasileira. "Ela congela por 20 anos os investimentos do governo em saúde, educação, segurança e tudo aquilo que é essencial para maior parte do nosso povo", escreveu o pedetista.
Na sequencia o candidato postou no Twitter um vídeo do momento em que ele critica o teto dos gastos, adotado pelo governo Temer, durante o último debate de candidatos, na sexta-feira, na Rede TV!.

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