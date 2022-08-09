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Folha de São Paulo

Ciro se reúne com advogados e juristas em jantar em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) e sua vice, Ana Paula Matos, se reuniram na noite desta segunda-feira (8) em São Paulo com advog...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 ago 2022 às 11:22

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 11:22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) e sua vice, Ana Paula Matos, se reuniram na noite desta segunda-feira (8) em São Paulo com advogados e presidentes de instituições ligadas ao judiciário brasileiro.
O encontro ocorreu no restaurante Santo Colomba, na região dos Jardins, e durou cerca de três horas. O jantar foi organizado pelo advogado Thiago Anastácio.
Participaram do encontro representantes do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Instituto de Defesa do Direito de Defesa e Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Público.
Foram discutidos temas como o combate à corrupção e reformas política e tributária. A data do encontro foi escolhida para coincidir com a semana da leitura manifesto pró-democracia organizado por entidades e por alunos da Faculdade de Direito da USP, marcada para quinta-feira (11).
Além de Ciro, a "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito", já foi endossada também pelos presidenciáveis Simone Tebet (MDB), Luiz Felipe D'Ávila (Novo) e Lula (PT).
"Mais importante que se dizer democrata, assinar documentos e gritar nas redes sociais, é viver como um democrata, discutindo ideias, fazendo provocações, sentando-se com adversários de ideias e não instigando fanatismos", afirma Anastácio.

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