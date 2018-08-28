Ciro recorre a termo técnico para insistir que Lupi não é réu

Ciro Gomes Crédito: Divulgação

O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, recorreu nesta terça-feira a uma tecnicalidade jurídica para contestar novamente a informação de que o presidente do seu partido, Carlos Lupi, responde a um processo de improbidade administrativa. O pedetista disse que o dirigente é "requerido" e não "réu" e voltou a elogiar o correligionário em ato de campanha em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.

"Ele não é réu. Réu é quando você responde a procedimento penal. O Lupi, como eu disse ontem (em entrevista ao Jornal Nacional), não é réu em absolutamente nenhum procedimento como eu falei. Improbidade (administrativa) é cível, não tem nada a ver com o crime... É requerido, não é réu", afirmou Ciro ao ser questionado sobre a entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo.

Ao questionar o candidato, o apresentador William Bonner citou que o dirigente do PDT é réu por uma ação de improbidade administrativa, deixando claro que não falava de uma ação penal

Ciro voltou a elogiar o correligionário dizendo que é um homem "honrado, trabalhador e dedicado". Ontem, disse ter "confiança cega" no aliado.

A ação civil contra Lupi está em análise na 6ª Vara de Brasília (DF), sob responsabilidade da juíza Ivani Silva da Luz. A acusação foi oferecida em 2012 e aceita em 2015, mas ainda não foi julgada

Quando era ministro do Trabalho, no primeiro governo Dilma Rousseff, Lupi e sua equipe teriam usado um avião de uma ONG que tinha contratos com a pasta para compromisso oficial.

Nesta terça, Lupi divulgou nota afirmando que nunca respondeu a processos criminais nem foi investigado por corrupção. "Diante disso, eu mesmo entrei com uma ação no Ministério da Justiça para a devida apuração dos fatos. Após exaustiva apuração, sequer foi instaurado inquérito criminal contra mim" diz a nota.

"Reforço que sou ficha limpa e não aceitarei que meu nome seja citado sem o devido esclarecimento na tentativa de me igualar a políticos sob investigações gravíssimas de corrupção e com o claro objetivo de prejudicar a candidatura de Ciro Gomes", acrescentou o presidente do PDT.

PETRÓLEO

Em São Gonçalo, Ciro Gomes prometeu retomar a construção das refinarias premium no Maranhão e no Ceará para verticalizar a produção e o refino da cadeia produtiva do petróleo no país. O pedetista também afirmou que concluirá as obras da refinaria do Comperj, no Rio.

Esses projetos foram anunciados ainda na gestão Lula, mas a refinaria no Maranhão teve sua terraplanagem suspensa pela Petrobras, que desistiu completamente do projeto em 2015.

No Ceará, o prejuízo pela desistência, também em 2015, foi ainda maior. Segundo o G1, o Ministério Público do Estado recomendou, à epoca, que o governo local cobrasse da Petrobras pelos investimentos feitos antes do cancelamento. A ação, segundo os procuradores, deveria pedir o ressarcimento de R$ 124,3 milhões ao Ceará.

Para Ciro, a retomada dessas obras pode gerar milhões de empregos.