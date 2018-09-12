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Sabatina

Ciro quer que Banco Central persiga meta de emprego

Candidato do PDT afirmou ainda que vai retirar incentivos tributários da indústria automobilística
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 15:08

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 15:08

Ciro Gomes (PDT) participa de sabatina no Jornal O Globo Crédito: Marcia Foletto / Agência O Globo
O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, disse durante a a sabatina promovida pelos jornais O GLOBO e Valor Econômico e a revista Época que pretende mudar as prerrogativas do Banco Central para que ele persiga uma meta da menor inflação possível e a maior geração de empregos. Hoje, o BC tem apenas uma meta de inflação como guia da política monetária.
 O Banco Central terá duplo comando. Para ter a menor inflação e o maior emprego. E o Banco Central será subordinado a mim  afirmou o candidato, acrescentando que não vê necessidade de dar autonomia operacional para a instituição.
 
Apesar de criticar a políticas econômica adotada pelo governo Michel Temer, ela disse que o atual presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, tem atuado corretamente à frente da instituição.
Ciro afirmou ainda que fará uma redução de pelo menos 15% das desonerações fiscais concedidas a vários setores produtivos e que geram uma renúncia fiscal de aproximadamente R$ 354 bilhões. E, questionado sobre qual setor, poderá sofrer com essa decisão, apontou que o setor automobilístico é um deles.
 Qual o sentido de estimular o consumo de automóveis no Brasil com renúncia fiscal  disse Ciro, acrescentando que as montadoras estão com a produção parada e o argumento de manutenção de emprego não serve nesse caso.

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