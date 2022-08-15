Ciro Nogueira, Lira, Pacheco e Toffoli se reúnem para falar de equilíbrio entre Poderes

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ministro Ciro Nogueira (Casa Civil), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro do STF Dias Toffoli se reúnem nesta sexta (19) para falar do equilíbrio dos Três Poderes.

O debate vai acontecer em um dos painéis de um seminário do grupo Esfera Brasil, lançado pelo empresário João Camargo, que promove encontros entre representantes dos setores público e privado.