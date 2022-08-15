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Folha de São Paulo

Ciro Nogueira, Lira, Pacheco e Toffoli se reúnem para falar de equilíbrio entre Poderes

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ministro Ciro Nogueira (Casa Civil), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o min...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 ago 2022 às 16:49

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 16:49

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ministro Ciro Nogueira (Casa Civil), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro do STF Dias Toffoli se reúnem nesta sexta (19) para falar do equilíbrio dos Três Poderes.
O debate vai acontecer em um dos painéis de um seminário do grupo Esfera Brasil, lançado pelo empresário João Camargo, que promove encontros entre representantes dos setores público e privado.
O evento, que vai acontecer em São Paulo, também terá a presença de nomes como Isaac Sidney, presidente da Febraban, e Robson Andrade, da CNI.

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