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Coronavírus

Ciro Gomes testa positivo para Covid-19 e se isola em casa

Ex-ministro, que disputou a Presidência em 2018 pelo PDT, informou que fez teste após sintomas leves de gripe, recebeu diagnóstico positivo e passa bem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 23:03

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 23:03

O ex-ministro Ciro Gomes  que disputou a Presidência da República em 2018 pelo PDT e que já declarou que gostaria de concorrer novamente ao cargo em 2022  testou positivo para coronavírus e se isolou em sua casa, em Fortaleza. A assessoria de imprensa do pedetista informou ao Estadão que os resultados do exame saíram nesta terça-feira, 13.
Ciro Gomes (PDT)
Ciro Gomes (PDT) Crédito: Arquivo
"Ciro Gomes, mesmo tendo tomado todos os cuidados e de ter seguido os protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias, apresentou sintomas leves de gripe no último sábado (10/10), fez o exame e testou positivo para covid-19", informou a nota divulgada nas redes de Ciro. "Ele está bem, com acompanhamento médico e em isolamento em casa. Sua companheira, Giselle Bezerra, testou negativo, mas segue mesmo protocolo de isolamento", disse o texto.
O ex-ministro é atualmente uma figura-chave no PDT e têm feito campanha, nas eleições 2020, para diversos candidatos à Prefeitura dos partidos que pertencem a uma "aliança nacional" entre seu partido, presidido por Carlos Lupi, e o PSB, cujo presidente nacional é Carlos Siqueira. Em São Paulo, a coligação PSB-PDT lançou o ex-governador peessebista Márcio França na disputa pela Prefeitura de São Paulo com o pedetista Antonio Neto como vice na chapa.
Na corrida presidencial de 2018, Gomes ficou em terceiro lugar, com 12,47% dos votos válidos - o endosso de 13,3 milhões de pessoas. Fora para o segundo turno Jair Bolsonaro, que recebeu 46,3% dos votos válidos (49,3 milhões) e Fernando Haddad (PT), com 29,28% (31,3 milhões).

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