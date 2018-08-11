Ciro Gomes registra candidatura à Presidência

Ciro Gomes chegou ao Estado para a convenção partidária na manhã deste sábado (4) Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, registrou nesta sexta-feira (10) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sua candidatura à Presidência. Ele declarou um patrimônio de R$1.695.203,15.

A maior parte do patrimônio de Ciro é em imóveis: ele soma R$ 1,04 milhão com dois apartamentos e uma casa. Na última eleição que Ciro disputou, em 2006, ele declarou ter R$426.840,92.

A candidata a vice na chapa de Ciro será a senadora Kátia Abreu (PDT-TO) que declarou ter R$2.690.466,21 em bens. O patrimônio dela está em queda. Quando disputou as eleições suplementares do Tocantins, em junho, Kátia Abreu havia declarado R$3.851.225,78. Já em 2014, quando se reelegeu senadora, ela tinha R$4.131.891,79.

O PDT fechou aliança com o Avante. A coligação foi batizada de "Brasil Soberano".

Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Cabo Daciolo (Patriota) e Verá Lúcia (PSTU) também já registraram suas candidaturas. Os candidatos têm até o dia 15 de agosto para apresentarem seu registro ao TSE.