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Eleição 2018

Ciro Gomes registra candidatura à Presidência

Candidato declarou ao TSE um patrimônio de R$ 1,6 milhão

Publicado em 11 de Agosto de 2018 às 01:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2018 às 01:05
Ciro Gomes chegou ao Estado para a convenção partidária na manhã deste sábado (4) Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ
O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, registrou nesta sexta-feira (10) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sua candidatura à Presidência. Ele declarou um patrimônio de R$1.695.203,15.
A maior parte do patrimônio de Ciro é em imóveis: ele soma R$ 1,04 milhão com dois apartamentos e uma casa. Na última eleição que Ciro disputou, em 2006, ele declarou ter R$426.840,92.
A candidata a vice na chapa de Ciro será a senadora Kátia Abreu (PDT-TO) que declarou ter R$2.690.466,21 em bens. O patrimônio dela está em queda. Quando disputou as eleições suplementares do Tocantins, em junho, Kátia Abreu havia declarado R$3.851.225,78. Já em 2014, quando se reelegeu senadora, ela tinha R$4.131.891,79.
O PDT fechou aliança com o Avante. A coligação foi batizada de "Brasil Soberano".
Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Cabo Daciolo (Patriota) e Verá Lúcia (PSTU) também já registraram suas candidaturas. Os candidatos têm até o dia 15 de agosto para apresentarem seu registro ao TSE.
 

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