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Brasil

Ciro Gomes passa mal e dá entrada no Hospital Sírio-Libanês

Candidato do PDT à Presidência sentiu desconforto na região da bexiga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 23:21

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 23:21

Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ
O candidato à Presidência do PDT, Ciro Gomes, deu entrada na tarde desta terça-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sentir um desconforto na região da bexiga. Segundo integrantes da campanha, o candidato foi submetido a um exame de tomografia com contraste e deve permanecer no hospital por mais algumas horas.
Até o momento, a previsão é a de que Ciro seja liberado para ir para casa ainda nesta terça. Ciro Gomes fez agenda na manhã desta terça-feira na Baixada Fluminense e depois viajou para São Paulo.
Na quarta-feira, o candidato do PDT deve participar do debate presidencial que será promovido pelo jornal "Folha de S.Paulo", pelo "SBT" e pelo "UOL". Mais cedo, depois de ver ampliada de oito para 11 pontos percentuais sua desvantagem em relação ao petista Fernando Haddad, que está em segundo lugar, na última pesquisa Ibope, o candidato disse apostar nos três debates de TV que estão marcados até o dia da votação, e no alto índice de mulheres indecisas para ir ao segundo turno da eleição.
O candidato do PDT tem tentado se apresentar como uma alternativa à polarização entre Bolsonaro e Haddad. O ato político de Ciro na Praça do Relógio, em Duque de Caxias, no entanto, foi esvaziado. Havia cerca de 20 militantes o esperando no local e a presença do candidato não atraiu um grande número de pessoas.

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