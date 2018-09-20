Ciro Gomes lidera como segunda opção de voto para eleitores

Ciro Gomes (PDT) Crédito: Marcia Foletto / Agência O Globo

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira mostra que, no conjunto do eleitorado brasileiro, 40% admitem a possibilidade de mudar o voto nestas eleições presidenciais. No grupo, 15% afirmam que o candidato Ciro Gomes, do PDT, seria uma segunda opção, 13% indicam Marina Silva (Rede), 12% optam por Fernando Haddad (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB) e 11% apontam Jair Bolsonaro (PSL).

De acordo com o levantamento, os eleitores de Bolsonaro e Haddad são os mais convictos sobre sua opção de voto. Apenas um de cada quatro apoiadores dos dois candidatos dizem que poderiam escolher algum outro nome para a Presidência da República.

Os eleitores de Ciro, Alckmin e Marina são os menos decididos. Mais da metade admite escolher outro candidato, e muitos têm mudado de opinião nas últimas semanas, segundo o Datafolha.

CiIRO LIDERA COMO SEGUNDA OPÇÃO

Ciro Gomes (PDT) - 15%

Marina Silva (Rede) - 13%

Geraldo Alckmin (PSDB) - 12%

Fernando Haddad (PT) - 12%

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Jair Bolsonaro (PSL) - 11%

Henrique Meirelles (MDB) - 5%

Outros - 11%

Branco/nulo/nenhum - 12%

Não sabe - 9%

Fonte: Datafolha

A pesquisa mostra que Bolsonaro mantém a liderança na disputa ao Planalto. O capitão reformado do Exército, que segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e está há duas semanas sem fazer campanha, oscilou dois pontos para cima e alcançou 28% das intenções de voto.

Fernando Haddad, do PT, que vem subindo desde que teve a candidatura oficializada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresceu três pontos percentuais e chegou a 16% das intenções de voto. O petista está tecnicamente empatado com Ciro Gomes (PDT), que ficou estagnado em 13% em comparação ao último levantamento, divulgado na semana passada.

O instituto entrevistou 8.601 eleitores de 323 municípios nos dias 18 e 19 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais. A pesquisa foi contratada pela Folha e pela TV Globo.

CIRO LIDERA NO SEGUNDO TURNO

As simulações do Datafolha para segundo turno mostram que Ciro Gomes é o único candidato que venceria todos os adversários. Ele ganharia a eleição de Bolsonaro com 45% dos votos, vantagem de seis pontos. Nos outros cenários, Bolsonaro empata com Haddad, Alckmin e Marina.

REJEIÇÃO A HADDAD CRESCE