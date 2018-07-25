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Entrevista

Ciro Gomes fala em colocar Judiciário na caixinha e soltar Lula

Ao programa Resenha, da TV Difusora, no Maranhão, candidato do PDT diz que, se eleito, vai 'botar juiz para voltar para a caixinha dele, botar o Ministério Público para voltar para a caixinha'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 10:20

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 10:20

Ciro Gomes Crédito: Reprodução/Facebook
Em entrevista concedida ao programa Resenha, da TV Difusora, no Maranhão, no dia 16 deste mês, o candidato do PDT à Presidência da República nas eleições 2018, Ciro Gomes, afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Operação Lava Jato, só teria chance de sair da cadeia se ele (Ciro) fosse eleito.
"Só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder e organizar a carga. Botar juiz para voltar para a caixinha dele, botar o Ministério Público para voltar para a caixinha dele e restaurar a autoridade do poder político", afirmou Ciro.
A frase foi dita no contexto de uma resposta ao jornalista Itevaldo Júnior em que o pedetista tentava explicar a estratégia do PT em insistir na candidatura de Lula  mesmo após a condenação em segunda instância da Justiça e prisão. Estão cansados de saber que eles não vão deixar o Lula ser candidato, pela Lei da Ficha Limpa que o próprio Lula botou pra valer (...).
Na resposta, Ciro descreve aquilo que o PT estaria pensando: Nós vamos manter a candidatura do Lula, continuar dizendo que ele é candidato, e lá pelo meio de setembro, que a Justiça disser que o Lula não é candidato, o Lula então diria assim: 'Então se não vão deixar eu vai ser fulano.'"
O pedetista também afirmou que o Brasil não aguenta um presidente por procuração a uma altura dessas  referindo-se a um presidenciável que fosse escolhido por Lula.
Eu gosto muito do Lula, mas só porque gosto muito, ele vai apontar outra Dilma (Rousseff). O Brasil está em um momento muito difícil, precisando de pulso, liderança, autoridade até para corrigir a carga...
Ao se referir à carga, Ciro diz: Você imagina se com um cabra desse do outro lado (candidatos do campo da direita), o Lula tem alguma chance de sair da cadeia. Para continuar dizendo que o ex-presidente só teria chance de sair da prisão se ele (Ciro) assumisse o poder.
Ao se referir aos possíveis nomes impostos pelo PT, no caso de Lula não ser candidato, Ciro afirma: Com uma tragédia só resta eu  porque ninguém inventa de um dia para a noite. Se inventa, mesmo dando certo acaba dando errado."
Ciro foi confirmado candidato do PDT em convenção do partido realizada na sexta-feira, 20. A assessoria de imprensa da campanha do pedetista já foi procurada pela reportagem, mas ainda não respondeu os questionamentos sobre o teor da entrevista dada à TV maranhense.

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