Ciro Gomes diz que não vai tomar lado no 2º turno por 'razão prática'

Ciro Gomes (PDT) pede voto contra a intolerância em transmissão ao vivo no Facebook Crédito: Reprodução | Facebook

Em um vídeo nas redes sociais, o candidato derrotado à Presidência Ciro Gomes (PDT), de volta ao Brasil após viagem à Europa, não declarou apoio a Fernando Haddad (PT), como parte da militância de esquerda esperava, e disse que vai "preservar um caminho" para que os brasileiros possam ter uma "alternativa". O pedetista reconheceu que "todo mundo preferia" que ele "tomasse um lado e participasse da campanha", mas ressaltou que não o faria.

"Claro que todo mundo preferia que eu, com meu estilo, tomasse um lado e participasse da campanha, mas eu não quero fazer isso por uma razão muito prática que eu não quero dizer agora. Porque, se eu não posso ajudar, atrapalhar é que eu não quero", destacou.

O candidato recomendou o voto pela democracia e contra a intolerância. Segundo ele, o Brasil precisa, a partir de segunda-feira, construir "um grande movimento" para proteger o regime democrático e a sociedade mais pobre "dos avanços contra os direitos" e os interesses nacionais "contra a cobiça estrangeira".

"Quero que Deus abençoe essa grande nação para que todo mundo possa caminhar amanhã a votar compreendendo a necessidade de votar com a democracia, votar contra a intolerância, votar pelo pluralismo, mas ninguém está obrigado a votar contra convicções e ideologias", disse.

De volta ao Brasil nesta sexta-feira após viagem à Europa durante todo o segundo turno das eleições, Ciro foi recebido por uma multidão no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. Ele passou pelos militantes sem dar declarações a imprensa, e ao ser indagado se iria gravar ou não um vídeo em apoio a Fernando Haddad (PT), o pedetista ficou calado.