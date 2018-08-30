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Em seis estados

Ciro e PT disputam votos do Nordeste nos mesmos palanques

Em seis estados da região, candidatos a governador dividirão seus espaços de campanha; pedetista diz que Bolsonaro é projetinho de Hitlerzinho tropical

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 10:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 10:35
Ciro Gomes Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ
O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, vai disputar palanques com o PT em pelo menos seis estados. Redutos tradicionalmente petistas, especialmente no Nordeste, terão de se dividir entre Ciro e o petista Fernando Haddad, candidato a vice de Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso em Curitiba, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e ainda terá sua condição de candidato analisada pela Justiça Eleitoral. É o caso da Paraíba, Sergipe, Maranhão, Ceará, Bahia e Piauí. Na Paraíba, o candidato João Azevedo (PSB) e, em Sergipe, o candidato Valadares Filho (PSB) têm vices pedetistas e irão abrir seus palanques tanto para Ciro quanto para Haddad.
No Ceará, Bahia e Piauí, os candidatos são petistas, mas apoiarão tanto Haddad quanto Ciro. No Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) contou com a ajuda do PDT para se eleger em 2014 e não deixará de retribuir o apoio abrindo espaço para Ciro na sua campanha à reeleição.
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Líder absoluto no Nordeste, Lula atinge 60% das intenções de voto na região, segundo o último Ibope. Com o ex-presidente virtualmente inelegível pela Lei da Ficha Limpa, caberá a Haddad assumir como candidato no lugar de Lula. Para o presidente do PDT, Carlos Lupi, sem Lula na disputa, Ciro assumiria a liderança entre os eleitores nordestinos.
Lula Crédito: Reprodução
 Uma coisa é Lula candidato. Ele é uma força muito maior do que qualquer outra no Nordeste. Mas, em se confirmando que o candidato é o Haddad, aí a correlação de forças se inverte, e a nossa candidatura se sobrepõe ao PT.
O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), que tenta a reeleição, discorda. Para ele, os nordestinos entendem que Haddad é o emissário de Lula para executar o projeto e as promessas do ex-presidente.
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 Aqui os eleitores acreditam que quem Lula escolher vai fazer o que Lula prometeu. O programa de TV vai dizer que Haddad é o candidato de Lula. A vantagem de Haddad sobre Ciro é que ele vem no embalo de Lula. Com uma semana de Lula na TV, Haddad vai subir  diz o governador, referindo-se à propaganda eleitoral no rádio e na TV, que começa no próximo sábado.
Dias recebeu o ex-prefeito de São Paulo em Teresina no último dia 17. E diz que fará o mesmo por Ciro.
 A gente trabalha o conceito de campo político.
 

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