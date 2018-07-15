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Opinião

Ciro é muito mais atraente, diz um líder do Centro

Até mesmo o presidente do PRB, Marcos Pereira, que andava desencantado com o presidenciável Ciro Gomes (PDT) parece ter mudado de opinião após o encontro com o Centro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2018 às 21:52

Publicado em 14 de Julho de 2018 às 21:52

Ciro Gomes Crédito: Reprodução/Agência Brasil
Até mesmo o presidente do PRB, Marcos Pereira, que andava desencantado com o presidenciável Ciro Gomes (PDT) parece ter mudado de opinião após o encontro com o Centro neste sábado. Líderes do PP, DEM e PRB ouviram as propostas do pedetista para fecharem uma aliança. Ciro Gomes é muito mais atraente, resumiu um dos líderes, comparando o discurso do pré-candidato do PDT ao Planalto ao de seu adversário tucano Geraldo Alckmin.
>Ciro Gomes critica gargalo enfrentado pela logística brasileira
As negociações, porém, ainda vão se arrastar para a próxima semana. Espera-se que Valdemar Costa Neto dê um veredito sobre os rumos do PR na terça-feira, 17, e o bloco volte a se reunir na quarta-feira, 18. Outros possíveis integrantes do grupo, como PHS e PSC, que não estavam na reunião deste sábado, podem se voltar a se encontrar. A única certeza que os líderes tiveram deste último encontro é de que o PP-DEM-PRB-SD está muito propenso a caminhar juntos. (Naira Trindade)

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