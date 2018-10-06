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Ciro e Bolsonaro lideram assuntos mais comentados do Twitter

O pedetista lidera o ranking dos chamados 'trending topics' e é mencionado através da hashtag #ViraViraCiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2018 às 16:24

Publicado em 06 de Outubro de 2018 às 16:24

Os candidatos à Presidência Ciro Gomes (PDT) e Jair Bolsonaro (PSL) são os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter na manhã deste sábado (06), véspera do primeiro turno das eleições. O pedetista lidera o ranking dos chamados "trending topics" e é mencionado através da hashtag #ViraViraCiro. Os eleitores do ex-capitão o citam com a hashtag #EuVotoBolsonaro.
A campanha favorável a Ciro defende a virada do candidato, que ainda figura na terceira posição das pesquisas de intenção de voto, sobre o presidenciável do PT, Fernando Haddad, que está no segundo lugar das pesquisas.
O movimento #ViraViraCiro pretende levar o ex-governador do Ceará para uma eventual disputa de segundo turno com Bolsonaro, que é líder nas pesquisas. No Twitter, por sua vez, Haddad não aparece entre os assuntos mais comentados da manhã deste sábado.
Nesta data, Ciro faz caminhada em Fortaleza (CE). Pouco antes do fechamento deste texto, ele publicou um vídeo no Twitter dizendo que é "um caminho novo" para o Brasil conter o ódio que tem sido disseminado por Bolsonaro.
Haddad também faz caminhada no Nordeste. O petista está em Feira de Santana, na Bahia, e em sua fala transmitida pelas redes sociais defendeu a segurança pública e o respeito pelos nordestinos.
Bolsonaro segue em sua casa, no Rio de Janeiro, em recuperação médica.

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