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Programa eleitoral

Ciro e Alckmin apelam para 'última chance' de voto útil contra PT e PSL

'Eles não', bradou tucano; Marina acena a eleitorado feminino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 11:32

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 11:32

Fernando Haddad, Marina Silva, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin Crédito: Reprodução
No penúltimo programa eleitoral de rádio dos candidatos à Presidência, predominou o apelo pela "última chance" de trocar o voto e evitar um segundo turno entre Jair Bolsonaro ( PSL ) e Fernando Haddad (PT). O militar e o petista mantiveram a dianteira da disputa com folga na pesquisa Ibope desta segunda-feira. Ciro Gomes ( PDT ) e Geraldo Alckmin ( PSDB ), que vêm em seguida, apostaram no discurso do voto útil contra os adversários e ressaltaram a previsão de bom desempenho contra eles em eventual segundo turno.
Terceiro colocado nos levantamentos de intenção de voto, Ciro pediu que os eleitores "não votem contra ninguém" e vejam nele um candidato ficha limpa, com experiência e disposição de conversar "com todos os lados".
"Tem gente que vota no Bolsonaro para evitar o PT. Tem gente que vota no PT para evitar o Bolsonaro. Eu entendo. Mas desse jeito Brasil vai ficar dividido", ressaltou o pedetista, que citou pesquisas nas quais vence no segundo turno para pedir votos no primeiro.
Alckmin voltou a usar o discurso dos "dois extremos" para se colocar como alternativa moderada ao militar e ao petista. O tucano frisou que um governo de Haddad seria comandado da cadeia - em referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba - e comparou o "despreparado" Bolsonaro à ex-presidente Dilma Rousseff.
A campanha do PSDB reproduziu um áudio de Bolsonaro no qual o rival diz votar da mesma forma que o PT. Para Alckmin, tem eleitor que ainda "não se tocou do passado" do adversário e precisa "botar a cabeça no lugar". Em outro momento, a campanha alerta que o "PT vai tomar o poder", em menção a uma entrevista do ex-ministro José Dirceu.
"O Brasil está dividido, e país dividido não sai da crise. A turma da direita quer o fim do décimo-terceiro (salário, criticado pelo General Mourão, vice de Bolsonaro) e a esquerda quer a volta (do PT). Eles Não", ressaltou o tucano, que ainda lembrou a virada do correligionário Aécio Neves sobre Marina Silva (Rede) na reta final da campanha de 2014.

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