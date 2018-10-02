Ciro e Alckmin apelam para 'última chance' de voto útil contra PT e PSL

Fernando Haddad, Marina Silva, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin Crédito: Reprodução

( PSL ) e Fernando Haddad (PT). O militar e o petista mantiveram a dianteira da disputa com folga na pesquisa Ibope desta segunda-feira. Ciro Gomes ( PDT ) e Geraldo Alckmin ( PSDB ), que vêm em seguida, apostaram no discurso do voto útil contra os adversários e ressaltaram a previsão de bom desempenho contra eles em eventual segundo turno. No penúltimo programa eleitoral de rádio dos candidatos à Presidência, predominou o apelo pela "última chance" de trocar o voto e evitar um segundo turno entre Jair Bolsonaroe Fernando Haddad (PT). O militar e o petista mantiveram a dianteira da disputa com folga na pesquisa Ibope desta segunda-feira., que vêm em seguida, apostaram no discurso do voto útil contra os adversários e ressaltaram a previsão de bom desempenho contra eles em eventual segundo turno.

Terceiro colocado nos levantamentos de intenção de voto, Ciro pediu que os eleitores "não votem contra ninguém" e vejam nele um candidato ficha limpa, com experiência e disposição de conversar "com todos os lados".

PT. Tem gente que vota no PT para evitar o Bolsonaro. Eu entendo. Mas desse jeito Brasil vai ficar dividido", ressaltou o pedetista, que citou pesquisas nas quais vence no segundo turno para pedir votos no primeiro. "Tem gente que vota no Bolsonaro para evitar o. Tem gente que vota no PT para evitar o Bolsonaro. Eu entendo. Mas desse jeito Brasil vai ficar dividido", ressaltou o pedetista, que citou pesquisas nas quais vence no segundo turno para pedir votos no primeiro.

Alckmin voltou a usar o discurso dos "dois extremos" para se colocar como alternativa moderada ao militar e ao petista. O tucano frisou que um governo de Haddad seria comandado da cadeia - em referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba - e comparou o "despreparado" Bolsonaro à ex-presidente Dilma Rousseff.

A campanha do PSDB reproduziu um áudio de Bolsonaro no qual o rival diz votar da mesma forma que o PT. Para Alckmin, tem eleitor que ainda "não se tocou do passado" do adversário e precisa "botar a cabeça no lugar". Em outro momento, a campanha alerta que o "PT vai tomar o poder", em menção a uma entrevista do ex-ministro José Dirceu.