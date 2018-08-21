Ciro diz ter 'tentação' de fechar agências reguladoras

Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

Último a discursar para empresários do setor da indústria de base num evento em São Paulo, o candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) afirmou nesta segunda-feira (20) que Geraldo Alckmin (PSDB) e Henrique Meirelles (MDB) mentem ao prometer um ajuste fiscal e que Jair Bolsonaro (PSL) nem sabe o que ele próprio representa nesta campanha. Sobre um futuro governo dele, o pedetista disse sofrer "tentação" de acabar com agências reguladoras.

— Ele (Bolsonaro) representa uma coisa profunda que nem ele imagina o que significa. Ele representa a negação da política e da democracia e a vontade de tocar fogo para ver se nasce algo novo — disse Ciro.

— O Alckmin é do PSDB, que tem como mentor intelectual Fernando Henrique Cardoso, que foi o presidente que mais aumentou a carga tributária do Brasil. Eles governaram por oito anos e sempre que se tentou discutir uma simplificação tributária, o Alckmin foi contra. Chegar na véspera de eleição e prometer tudo que fizeram o oposto não dá.

O discurso do ajuste fiscal é um dos pilares da campanha do tucano. O combate à criminalidade, outra bandeira de Alckmin, também foi colocada em dúvida por Ciro. Ele acusou o governo do candidato do PSDB em São Paulo de negociar com a facão criminosa PCC.

— Aqui em São Paulo as autoridades fizeram um acordo com o PCC. Está documentado — afirmou durante a sabatina.

Perguntado qual era o documento a que se referia, ele mandou repórteres deixarem de ser "preguiçosos" e pesquisarem na internet.

— Alckmin e Meirelles sabem que é mentira (suas propostas de ajuste fiscal)—disparou ele em outro momento do discurso.

No caso do candidato do MDB, o que, na opinião do pedetista, denuncia que ele não fará a arrumação das contas públicas é o fato de ter seus investimentos "guardados num paraíso fiscal". Para Ciro, isso significaria falta de confiança de que o Brasil pode dar certo.

Fechamento de agências reguladoras

Entre as propostas apresentadas pelo candidato do PDT nesta tarde está o fechamento de agências reguladoras, como Anvisa, Aneel e ANTT.

— Minha tentação é fechar. Mas não sei se vou. Se eleito, vou chamar o empresariado para conversar. Se continuarem (abertas) terão poder estritamente regulatório.

Já as pensões para filhas solteiras de militares das Forças Armadas, Ciro decretou o fim num eventual governo dele.

— Isso comigo acaba.

Crise de refugiados venezuelanos

Ciro acusou o governo federal de irresponsabilidade no episódio dos refugiados da Venezuela em Roraima.

— Esse governo não está fazendo nada, é crimimoso e irresponsável. Ele é o grande culpado de tudo isso, além da cultura de ódio disseminada no debate político pelo Bolsonaro. O Brasil tem que lembrar que temos milhões de brasileiros dispersos no mundo e estamos postulando um tratamento humanitário respeitoso. O papel do Brasil é chegar antes e ajudar esses refugiados venezuelanos. Me senti ontem com vergonha de ser brasileiro quando vi brasileiros queimarem roupa de quem ja está miserável e humilhado.