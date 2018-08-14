Ciro diz que Haddad não deveria participar de sabatinas

Ciro Gomes participa de debate na União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs) Crédito: Divulgação

O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, opinou nesta terça-feira que o petista Fernando Haddad, que ocupa o lugar de vice na chapa do ex-presidente Lula, não deveria participar de sabatina de presidenciáveis justamente por ter sido oficializado como vice, e não como titular. Ciro aproveitou para anunciar que sua promessa de limpar o nome dos 63 milhões de brasileiros que estão com nome sujo do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) só vale para os que contraíram dívidas até o último dia 20 de julho.

 Quem é o candidato à Presidência da República do PT? É o Lula. Por que que o Haddad vai para os debates? Então o Bolsonaro pode mandar o general  disse Ciro, em entrevista coletiva após participar de sabatina com presidenciáveis promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs).

Ciro disse que é amigo de Lula, e que o problema não é ele, e sim o PT por ser responsável pelo momento atual. O candidato afirmou que, na disputa ao Palácio do Planalto, tratará o PT como adversário.

 (Eu e Lula) somos bastante amigos, o problema não é ele. O problema é o PT, que é muito fortemente responsável por esse momento que estamos aí vivendo. Não foi o PT que escolheu Michel Temer?  afirmou, lembrando que Temer foi escolhido pela petista Dilma Rousseff para ser seu vice-presidente.

O pedetista gastou boa parte de sua fala no evento Diálogo Unecs com Candidatos à Presidência da República para reclamar dos oponentes que estão copiando suas ideias. Uma das principais propostas de Ciro é limpar o nome dos inadimplentes. Segundo ele, as críticas são benvindas e foi por conta delas que está criando uma linha de corte temporal.

 Meu problema é que meus adversários estão imitando tudo. Eu quero que as pessoas discutam. A crítica é bem-vinda. Vem da crítica a necessidade de anunciar que essa providência só vale para aqueles que estiverem com o nome sujo até 20 de julho passado, que foi a data que eu anunciei pela primeira vez, para não estimular ninguém a fazer crédito e não pagar de propósito explicou.

No auditório do evento, Ciro reclamou que o PT está copiando sua ideia de limpar o nome dos endividados, e do tucano Geraldo Alckmin pela ideia de criar o IVA (Imposto sobre Valor Agregado).

 Vou tirar 63 milhões do SPC. Venho estudado uma solução para isso, e venho falando em drops. Meus opositores vem me copiando, o que é chato. O PT copiou até a frase, não bastasse ter tido 13 anos para fazer e não ter feito  queixou-se logo no início de sua fala.

Ao explicar como faria para promover reformas estruturantes e ajuste fiscal, Ciro também criticou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, dizendo que se eleito não repetirá os passos do tucano. Segundo ele, o modelo de presidencialismo de coalizão só permite "roubalheira" e faz do presidente "testa de ferro" dos desvios de dinheiro público praticado por congressistas.

Após falar à plateia, o candidato também aproveitou para chamar de "falta de respeito absoluto" o aumento de 16,38% para o Judiciário aprovado na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e para dizer que se eleito irá vetar o benefício.