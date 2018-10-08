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Nega apoio

Ciro descarta apoio a Bolsonaro e diz que defende democracia

Ciro diz que deve formalizar apoio a Fernando Haddad (PT)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 01:07

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 01:07

Ciro descarta apoio a Bolsonaro e diz que defende democracia Crédito: Reprodução/Instagram
O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, descartou apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições contra o petista Fernando Haddad e disse que tem história de defesa da democracia e contra o fascismo. Ele afirmou que na segunda-feira deverá anunciar se apoiará formalmente o candidato do PT, Fernando Haddad.
"Vamos tomar uma para espalhar o sangue, vamos pensar um pouquinho e amanhã a gente fala. Uma coisa eu posso adiantar logo: como vocês já viram, minha história de vida é de defesa da democracia e contra o fascismo", disse ele a jornalistas em Fortaleza.
> Veja a apuração completa dos votos no ES
"Ele não, sem dúvida", completou, se referindo ao presidenciável do PSL.
Bolsonaro e Haddad disputarão o segundo turno da eleição. Com 97,59 por cento das seções apuradas, Bolsonaro aparece com 46,46 por cento dos votos válidos, enquanto Haddad tem 28,69 por cento.

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