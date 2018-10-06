Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
Campanha

Ciro: 'Tenho a firmeza e a sensibilidade social que o Brasil precisa'

Segundo o pedetista, com uma nação alimentada pelo ódio 'não se construirá o pacto social que o Brasil tanto precisa'
Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Outubro de 2018 às 16:25

Terceiro candidato mais bem colocado nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República, Ciro Gomes (PDT) afirmou, neste sábado (06), que seu concorrente Jair Bolsonaro (PSL) está usando a raiva que parte do eleitorado tem contra o PT para alimentar o ódio na população. "Tenho a firmeza que você pensa que o Bolsonaro tem, mas tenho a humanidade que ele não tem", declarou em vídeo publicado há pouco em sua conta no Twitter.
Segundo o pedetista, com uma nação alimentada pelo ódio "não se construirá o pacto social que o Brasil tanto precisa". "Sou um caminho novo, tenho uma sensibilidade social para cuidar de todos pois sou uma pessoa que cultiva os valores da democracia. Pratiquei a vida inteira esse valores humanos", acrescentou.
A fala de Ciro vem na tentativa de conter a polarização entre os eleitores de extrema direita, que apoiam o ex-capitão, e os de esquerda que são favoráveis ao PT. Bolsonaro está na liderança das pesquisas e Fernando Haddad (PT) na segunda posição. Caso ambos passem para o segundo turno depois da primeira etapa das eleições, que será realizada no domingo, 7, o cenário será de extrema polarização.
"Chega de ódio. Tenho a firmeza e a sensibilidade social que o Brasil precisa para atravessar esse momento", ressaltou Ciro na publicação do Twitter.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados