Cinco pessoas são presas por crimes relacionados a eleições

100 mil reais em espécie foram apreendidos em Teresina Crédito: Divulgação/PRF

Cinco pessoas foram presas por crimes relacionados às eleições desde as 18h de ontem (5) até as 13h deste sábado (6), de acordo com o último balanço divulgado pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, vinculado ao Ministério da Segurança Pública. Foram feitas ainda três apreensões.

Em Salvador, uma pessoa foi presa por tentativa de homicídio por atropelamento. A vítima estaria vendendo camisetas de um candidato em um varal quando um indivíduo tentou atropelá-la. Apenas o varal com as camisetas ficou danificado, gerando um prejuízo de R$ 540 à vítima. O autor da tentativa de homicídio foi conduzido à autoridade competente e foi instaurado inquérito.

Em Joaquim Nabuco, Pernambuco, duas pessoas foram presas com material de campanha, como santinhos, adesivos e panfletos, além de R$ 4.580 em espécie. Ao serem indagados sobre a origem do dinheiro, informaram que era para pagamentos de militantes. O material foi apreendido e eles, conduzidos à delegacia, mas já foram liberados.

Uma pessoa foi presa em Teresina, por suspeita de prática de crime eleitoral. O suspeito estava em deslocamento para a cidade de Piripiri, no interior do Piauí), portando o valor de R$ 100 mil em espécie, sem a devida comprovação de origem.

Em Santo Antonio do Leverger, Mato Grosso, uma pessoa foi presa com três folhas pequenas com vários nomes, CPFs e dados de títulos de eleitores, juntamente com santinhos de propaganda eleitoral e outras folhas avulsas com anotações variadas. Foram apreendidos R$ 6.501 em espécie.

No Rio Grande do Norte, na Bahia e em Rondônia, a polícia apreendeu material irregular de propaganda eleitoral e um carro de som.